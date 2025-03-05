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Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali

Kuta Selatan, Indonesia
de
$99,000
;
6
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ID: 35388
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Dirección
    Jalan Pura Selonding

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Uluwatu, Bali, Manta Livin es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 106 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 99.000 a 850.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Kuta Selatan, Indonesia
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Kuta Selatan, Indonesia
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