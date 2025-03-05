Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

▌ Presentación del nuevo proyecto Wellness Resort en Ubud, Bali.

Este es un complejo premium de apartamentos y villas en el centro del turismo de bienestar de Bali (Ubud), que ofrece:

- más de 25 tipos de prácticas de bienestar (yoga, meditación, técnicas de respiración, sanación de sonido, Ayurveda, detox, fitness, terapia de arte, etc.);

- infraestructura de ciclo completo: piscina infinita con vistas a las terrazas de arroz, complejo de spa, restaurante orgánico, coworking, espacio de arte, zonas de retiro;

- enfoque individual: un programa personal se desarrolla para cada huésped con mediciones de salud antes y después de la estancia;

- asociación estratégica con Pramas (Dubai) - expertos en prácticas y tecnologías innovadoras de bienestar (crioterapia, cámaras hiperbáricas, etc.).

Esta villa se presenta con una piscina privada. Hay una villa similar con baño privado en el territorio de un jardín.

▌ Parámetros de inversión:

El costo de los apartamentos Silencio desde $75,716

El costo de las villas

El área de las unidades sometidas 23-170 m2

Términos de pago confidencialidad 0%