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Villa Introducing the new Wellness Resort project in Ubud, Bali.

Ubud, Indonesia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
13
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ID: 35083
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Pueblo
    Ubud

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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▌ Presentación del nuevo proyecto Wellness Resort en Ubud, Bali.

Este es un complejo premium de apartamentos y villas en el centro del turismo de bienestar de Bali (Ubud), que ofrece:

- más de 25 tipos de prácticas de bienestar (yoga, meditación, técnicas de respiración, sanación de sonido, Ayurveda, detox, fitness, terapia de arte, etc.);

- infraestructura de ciclo completo: piscina infinita con vistas a las terrazas de arroz, complejo de spa, restaurante orgánico, coworking, espacio de arte, zonas de retiro;

- enfoque individual: un programa personal se desarrolla para cada huésped con mediciones de salud antes y después de la estancia;

- asociación estratégica con Pramas (Dubai) - expertos en prácticas y tecnologías innovadoras de bienestar (crioterapia, cámaras hiperbáricas, etc.).

Esta villa se presenta con una piscina privada. Hay una villa similar con baño privado en el territorio de un jardín.

▌ Parámetros de inversión:

El costo de los apartamentos Silencio desde $75,716

El costo de las villas

El área de las unidades sometidas 23-170 m2

Términos de pago confidencialidad 0%

Localización en el mapa

Ubud, Indonesia
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

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