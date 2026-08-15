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Terreno y parcelas en venta en Indonesia

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22 propiedades total found
Parcela en Tibubeneng, Indonesia
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Tibubeneng, Indonesia
🏴 Exclusiva: Freehold-Grade Land en el corazón de Canggu - el status legal 90% de Bali Lots …
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Parcela en Sumbawa Barat, Indonesia
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Sumbawa Barat, Indonesia
Área 15 000 m²
1,5 hectáreas a un precio inmejorable en Sumbawa OccidentalImagina tierra donde el horizonte…
$180,000
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Parcela en Sumbawa Barat, Indonesia
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Parcela
Sumbawa Barat, Indonesia
Área 10 000 m²
1 Hecatre en Sumbawa Occidental con vista panorámica al marDescubra una rara oportunidad par…
$150,000
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Parcela en Benete, Indonesia
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Benete, Indonesia
Área 2 600 m²
2 600 m2 Parcela 800 metros de la playa de JelengaDescubra una rara oportunidad para poseer …
$52,000
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Parcela en Lombok Barat, Indonesia
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Lombok Barat, Indonesia
La venta es una parcela de terreno con una superficie total de 18.300 metros cuadrados en la…
$732,000
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Parcela en Kuta, Indonesia
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Kuta, Indonesia
Parcela de 12 hectáreas de terreno de Freehold en venta en el centro de la zona turística de…
$292,000
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Parcela en Kuta, Indonesia
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Kuta, Indonesia
Venta de parcela de terreno en construcción con una superficie total de 6 800 m2 en la isla …
$453,333
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Parcela en Pecatu, Indonesia
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Pecatu, Indonesia
Ubicación - Península Bukit / Uluwatu.Parcela terrestre de 20 acres (2.000 m2)Tipo de propie…
$550,000
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Parcela en Jerowaru, Indonesia
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Jerowaru, Indonesia
Una parcela de 28.000 m2 de terreno en venta en la isla tropical de Lombok en la zona PINK P…
$1,18M
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Parcela en Batas Desa Montong Ajan, Indonesia
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Batas Desa Montong Ajan, Indonesia
Venta de parcela de terreno en construcción con una superficie total de 12 776 m2 en la isla…
$2,08M
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Parcela en Lombok Barat, Indonesia
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Lombok Barat, Indonesia
La venta es un solar de terreno con una superficie total de 23.890 metros cuadrados en la is…
$1,92M
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Parcela en Kuta, Indonesia
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Kuta, Indonesia
Área 2 000 m²
Venta una parcela de terreno para construcción con una superficie total de 2000 m2 en la isl…
$266,667
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Parcela en Pererenan, Indonesia
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Pererenan, Indonesia
Parcela en Pererenan - LOT 2Una amplia parcela de 5.770 m2 situada en la prestigiosa zona de…
$4,65M
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Parcela en Lombok Tengah, Indonesia
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Lombok Tengah, Indonesia
Una parcela de 12.000 m2 de terreno en venta en la isla tropical de Lombok en la zona de Mot…
$560,000
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Parcela en Kuta, Indonesia
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Kuta, Indonesia
LAND 2450 sq.m + House for Sale in Kuta Center | Direct Owner Land 24.5 are (or 13 are) +…
$575,000
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Parcela en Kuta, Indonesia
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Kuta, Indonesia
Venta parcela de terreno de 12 acres + renovado Villa de estilo rural en propiedad de Freeho…
$300,000
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Parcela en Sanur, Indonesia
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Sanur, Indonesia
Tres atractivas parcelas de tierra en la primera costa están a la venta!Todas las parcelas t…
$48,500
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Parcela en Kuta Selatan, Indonesia
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Kuta Selatan, Indonesia
🏴 Parcela de tierra de 140 acres Cliffside — Península de BukitUbicación: Bukit, South BaliU…
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Parcela en Ungasan, Indonesia
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Ungasan, Indonesia
Área 32 500 m²
La parcela se encuentra en un acantilado con impresionantes vistas de la playa de Melasti.Pa…
$47,300
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Parcela en Batas Desa Montong Ajan, Indonesia
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Batas Desa Montong Ajan, Indonesia
La venta es una parcela de terreno con una superficie total de 21.900 metros cuadrados en la…
$438,000
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Parcela en Bumbangku, Indonesia
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Bumbangku, Indonesia
La venta es una parcela de terreno con una superficie total de 20.600 metros cuadrados en la…
$203,760
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Parcela en Bukit, Indonesia
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Bukit, Indonesia
Ubicación - Península Bukit Silencio Green Bowl BeachParcela de tierra 53 acresAlquiler:Prec…
$530,000
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