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Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali

Pecatu, Indonesia
de
$396,000
;
6
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ID: 35408
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Uluwatu, Bali, Uluwatu Apartments es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 44 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $396.000 a $583.000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Pecatu, Indonesia
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