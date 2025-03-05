Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS

LOFT Umalas es un moderno complejo residencial en un barrio tranquilo y verde rodeado de villas y campos de arroz. Es la opción perfecta para las familias: no hay lugares ruidosos cerca, y sólo 7 minutos en bicicleta a la playa
El complejo ofrece:
Adosados espaciosos y elegantes apartamentos loft
Un restaurante familiar y un acogedor callejón peatonal
Sala de estar en la azotea para la relajación
Territorio seguro, cerrado para la privacidad y la seguridad
Ventajas clave:
Ubicación estratégica cerca de Canggu y Seminyak
Gestión de los bienes profesionales que garantizan una renta estable
Mínimo 10% ROI con un período de reembolso de hasta 9 años
Construcción de alta calidad con una garantía de 15 años
LOFT Umalas combina un estilo de vida familiar armonioso, un diseño moderno y una oportunidad de inversión confiable.