Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS

Kerobokan Kelod, Indonesia
Precio en demanda
;
13
ID: 27518
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Kerobokan Kelod

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

LOFT Umalas es un moderno complejo residencial en un barrio tranquilo y verde rodeado de villas y campos de arroz. Es la opción perfecta para las familias: no hay lugares ruidosos cerca, y sólo 7 minutos en bicicleta a la playa

El complejo ofrece:

  • Adosados espaciosos y elegantes apartamentos loft

  • Un restaurante familiar y un acogedor callejón peatonal

  • Sala de estar en la azotea para la relajación

  • Territorio seguro, cerrado para la privacidad y la seguridad

Ventajas clave:

  • Ubicación estratégica cerca de Canggu y Seminyak

  • Gestión de los bienes profesionales que garantizan una renta estable

  • Mínimo 10% ROI con un período de reembolso de hasta 9 años

  • Construcción de alta calidad con una garantía de 15 años

LOFT Umalas combina un estilo de vida familiar armonioso, un diseño moderno y una oportunidad de inversión confiable.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.0
Precio por m², USD 3,200
Precio del apartamento, USD 163,200
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Adosado
Área, m² 75.0 – 105.0
Precio por m², USD 3 – 2,619
Precio del apartamento, USD 195 – 275,000

Localización en el mapa

Kerobokan Kelod, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Dejar una solicitud
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Dejar una solicitud
