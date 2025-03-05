Piso en edificio nuevo Magnum Residence Berawa

Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia.

Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga del mundo con vista al océano!

Apartamentos con acabado completo, muebles y electrodomésticos. El área total es de 81 metros cuadrados, un dormitorio, un área de cocina, una sala de estar y una gran terraza. Ventanas panorámicas con una buena vista!

El complejo tendrá una empresa de gestión profesional que se encargará de todos los problemas relacionados con el mantenimiento y el alquiler de apartamentos, lo que le proporcionará una buena rentabilidad. También puede usar los apartamentos usted mismo en cualquier época del año sin restricciones.

Oferta de asignación del inversor, precio $ 60,000 más bajo que el desarrollador Magnum Residence Berawa.

¡El objeto tiene un muy buen potencial de crecimiento de precios!

Hay un retraso hasta el final de la construcción.

Cualquier forma de pago. Transacción remota posible.

