  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Tibubeneng
  4. Piso en edificio nuevo Magnum Residence Berawa

Piso en edificio nuevo Magnum Residence Berawa

Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
24/9/25
$280,000
26/2/24
$300,000
28/7/23
$260,000
BTC
3.3305443
ETH
174.5680641
USDT
276 831.6616326
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 4724
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Tibubeneng

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia.

Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga del mundo con vista al océano!

Apartamentos con acabado completo, muebles y electrodomésticos. El área total es de 81 metros cuadrados, un dormitorio, un área de cocina, una sala de estar y una gran terraza. Ventanas panorámicas con una buena vista!

El complejo tendrá una empresa de gestión profesional que se encargará de todos los problemas relacionados con el mantenimiento y el alquiler de apartamentos, lo que le proporcionará una buena rentabilidad. También puede usar los apartamentos usted mismo en cualquier época del año sin restricciones.

Oferta de asignación del inversor, precio $ 60,000 más bajo que el desarrollador Magnum Residence Berawa.

¡El objeto tiene un muy buen potencial de crecimiento de precios!

Hay un retraso hasta el final de la construcción.

Cualquier forma de pago. Transacción remota posible.

WhatsApp

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 81.0
Precio por m², USD 3,704
Precio del apartamento, USD 300,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 162.0
Precio por m², USD 3,951
Precio del apartamento, USD 640,000

Localización en el mapa

Tibubeneng, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial VODOPAD
Penestanan, Indonesia
de
$67,000
Complejo residencial
Ungasan, Indonesia
de
$92,000
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$425,144
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesia
de
$253,684
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$1,19M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Mostrar todo Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonesia
de
$149,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El exclusivo complejo de apartamentos premium SKY LINER Uluwatu incluye: apartamentos tipo loft, apartamentos familiares con patio privado, estudios, apartamentos 1-3 habitaciones, áticos. Todas las especies en el océano desde una altura de 100 metros. Ubicación única en el corazón de Ulu…
Desarrollador
BIG BALI GROUP
Dejar una solicitud
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Mostrar todo Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonesia
de
$149,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Un complejo de apartamentos y villas premium en la ubicación más solicitada de Bali. Rentabilidad del apartamento: ROI 17,83% - recuperación de la inversión 6 años Apartamentos KAMMORA LIVING & VILLAS con diseño moderno y acabados completos (muebles, electrodomésticos). El complejo cuenta co…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Moderno departamento con vista al mar. Atractivos apartamentos para inversión. La ocupación media de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. Rendimiento del alquiler: 17%. Recuperación de la inversión en 6 años. Apartamento con terraza privada con vista al mar, de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones