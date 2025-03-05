Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali

Situado en Pandawa, Bali, ROYAL OASIS Black Edition es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista del océano y de calidad de resort. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 24 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precio unitario: de 107.825 dólares a 135.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.