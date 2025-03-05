  1. Realting.com
  Apart hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Apart hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.

Tabanan, Indonesia
$95,045
14
ID: 27992
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.

Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.

Panorama general del proyecto:

Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.
Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta exclusiva comunidad de 185 apartamentos & villas combina arquitectura contemporánea, instalaciones estilo resort, y un fuerte enfoque en el bienestar y la vida deportiva.

Tipos de unidad: Tamaños de los precios und

  • Estudios ~ 28 m2 desde 81.000€

  • Apartamentos de 1 dormitorio ~ 40 m2 de 132.000€

  • Apartamentos de 2 dormitorios ~ 80 m2 208.000€

  • Apartamentos de 3 dormitorios ~ 120 m2 de 278.000€

  • Diseños inteligentes con acabados premium

  • Tamaños de unidad flexibles disponibles (detalles bajo petición)

Plan de pago atractivo:

  • 50% al firmar

  • 30% después de 12 meses

  • 20% a través de ingresos de alquiler o ganancias de reventa
    Terminación: Q1 2027

Características " Instalaciones:

  • 6 Cortes de Padel: el deporte de estilo de vida más rápido.

  • El gimnasio más grande de Uluwatu con equipos de última generación.

  • Yoga, spa y zonas de bienestar.

  • 3 piscinas de estilo laguna con un ambiente club de playa.

  • Espacios de trabajo y salones comunitarios.

  • Café, restaurantes y estudio de podcast.

  • Totalmente gestionado por COCO BALINEST para la propiedad sin problemas.

Ubicación privilegiada en Uluwatu:

  • A solo 3 minutos de Nunggalan Beach – una de las gemas ocultas más impresionantes de Bali.

  • Rodeado de lugares de surf de clase mundial, clubes de playa y restaurantes.

  • 35 minutos para el aeropuerto internacional Denpasar.

  • Perfecto para alquileres turísticos " vida de estilo de vida.

Aspectos destacados de las inversiones

  • Precio de entrada desde tan solo 81,000 € – ideal para inversores de primera vez.

  • Proyectados rendimientos de alquiler del 6 al 8 % anual con ocupación del 70 al 80%.

  • 20% del precio de compra cubierto por los ingresos de alquiler.

  • Fuerte potencial de apreciación de capital en Uluwatu.

  • Totalmente gestionado – disfrutar de ingresos pasivos con cero molestias.

Conclusión:

Azoria Living es más que un hogar – es una inversión de estilo de vida con valor a largo plazo.
Ya sea que usted está buscando una escapada tropical o una propiedad de alto rendimiento, este proyecto ofrece lujo, comodidad y fuerte ROI.

¡Asegura tu unidad ahora en uno de los más buscados desarrollos turísticos de Bali!

