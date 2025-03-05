Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Apartamentos en Bali 75 m2 de 150.000 $ • Rendimiento del 10% • Oferta limitada Desa Harmonis 2
📈 Principales detalles de la propiedad
• Precio: desde 150.000 USD
• Superficie: 75 m2
• Formato: Apartamentos para renta y uso personal
• Handover: 2026
• Estructura de propiedad:
• Project developer: Harmonis Development
📍 Ubicación
• South Bali, una de las zonas más demandadas y de rápido crecimiento de la isla
• Cerca de playas populares y destinos turísticos
• Accesibilidad de transporte conveniente
• Infraestructura desarrollada para vivir y ocio
• Flujo turístico estable durante todo el año
🏡 Ventajas del apartamento
• Tamaño óptimo tanto para alquiler como para vivir cómoda
• Liquidez de alta reventa
• Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo
• Costos bajos de mantenimiento
• Formato universal para una primera propiedad de inversión en Bali
🏗 Concepto del proyecto
• Desa Harmonis 2 - un moderno complejo residencial boutique
• Diseños funcionales y arquitectura contemporánea
• Modelo de gestión de alquiler disponible
• Ubicado en una zona en desarrollo con fuerte potencial de crecimiento del capital
💼 Términos de compra
• Pago de baja del 30%
• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción
• Calendario de pago flexible
• Opción de pago completo con descuento
🛡 Seguridad jurídica
• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición
• Estructura de transacción transparente
• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros
• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional
🏘 Otras opciones en el Complejo
• Apartamentos 75 m2 - desde 150.000 USD
• Apartamentos con rendimiento garantizado del 10% - desde 160,000 USD
• Capacidad para seleccionar una propiedad basada en estrategia de inversión y presupuesto
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.