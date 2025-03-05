  1. Realting.com
  4. Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Pecatu, Indonesia
de
$150,000
de
$2,000/m²
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
15 1
ID: 33301
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos en Bali 75 m2 de 150.000 $ • Rendimiento del 10% • Oferta limitada Desa Harmonis 2

📈 Principales detalles de la propiedad

• Precio: desde 150.000 USD

• Superficie: 75 m2

• Formato: Apartamentos para renta y uso personal

• Handover: 2026

• Estructura de propiedad:

• Project developer: Harmonis Development

📍 Ubicación

• South Bali, una de las zonas más demandadas y de rápido crecimiento de la isla

• Cerca de playas populares y destinos turísticos

• Accesibilidad de transporte conveniente

• Infraestructura desarrollada para vivir y ocio

• Flujo turístico estable durante todo el año

🏡 Ventajas del apartamento

• Tamaño óptimo tanto para alquiler como para vivir cómoda

• Liquidez de alta reventa

• Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo

• Costos bajos de mantenimiento

• Formato universal para una primera propiedad de inversión en Bali

🏗 Concepto del proyecto

• Desa Harmonis 2 - un moderno complejo residencial boutique

• Diseños funcionales y arquitectura contemporánea

• Modelo de gestión de alquiler disponible

• Ubicado en una zona en desarrollo con fuerte potencial de crecimiento del capital

💼 Términos de compra

• Pago de baja del 30%

• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción

• Calendario de pago flexible

• Opción de pago completo con descuento

🛡 Seguridad jurídica

• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Estructura de transacción transparente

• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros

• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional

🏘 Otras opciones en el Complejo

• Apartamentos 75 m2 - desde 150.000 USD

• Apartamentos con rendimiento garantizado del 10% - desde 160,000 USD

• Capacidad para seleccionar una propiedad basada en estrategia de inversión y presupuesto

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Pecatu, Indonesia
Reseña en vídeo de casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

