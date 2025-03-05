Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Apartamentos en Bali 75 m2 de 150.000 $ • Rendimiento del 10% • Oferta limitada Desa Harmonis 2

📈 Principales detalles de la propiedad

• Precio: desde 150.000 USD

• Superficie: 75 m2

• Formato: Apartamentos para renta y uso personal

• Handover: 2026

• Estructura de propiedad:

• Project developer: Harmonis Development

📍 Ubicación

• South Bali, una de las zonas más demandadas y de rápido crecimiento de la isla

• Cerca de playas populares y destinos turísticos

• Accesibilidad de transporte conveniente

• Infraestructura desarrollada para vivir y ocio

• Flujo turístico estable durante todo el año

🏡 Ventajas del apartamento

• Tamaño óptimo tanto para alquiler como para vivir cómoda

• Liquidez de alta reventa

• Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo

• Costos bajos de mantenimiento

• Formato universal para una primera propiedad de inversión en Bali

🏗 Concepto del proyecto

• Desa Harmonis 2 - un moderno complejo residencial boutique

• Diseños funcionales y arquitectura contemporánea

• Modelo de gestión de alquiler disponible

• Ubicado en una zona en desarrollo con fuerte potencial de crecimiento del capital

💼 Términos de compra

• Pago de baja del 30%

• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción

• Calendario de pago flexible

• Opción de pago completo con descuento

🛡 Seguridad jurídica

• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Estructura de transacción transparente

• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros

• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional

🏘 Otras opciones en el Complejo

• Apartamentos 75 m2 - desde 150.000 USD

• Apartamentos con rendimiento garantizado del 10% - desde 160,000 USD

• Capacidad para seleccionar una propiedad basada en estrategia de inversión y presupuesto

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.