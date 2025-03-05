  1. Realting.com
Complejo residencial XO PROJECT I

Canggu, Indonesia
de
$160,000
19/9/25
$160,000
2/12/24
$140,000
21/3/24
$125,000
13
ID: 16362
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 19/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Un complejo único que combina villas y apartamentos.

Retorno de la inversión proyectado: 17%.

La decoración y el mobiliario de interiorismo están incluidos en el precio.

Un complejo residencial con comodidades y variada infraestructura, la popular zona de Canggu tiene una gran demanda entre los turistas y cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable.

Servicios complejos:
- Cine al aire libre;
- Bar, cafetería;
- Área de recreación.

Escríbenos o llámanos, seleccionaremos una propiedad que se ajuste a tus preferencias. ¡Organizaremos una transacción segura con el desarrollador!

*precio indicado a partir del 13 de marzo de 2024

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 37.0
Precio por m², USD 4,324
Precio del apartamento, USD 160,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 100.0
Precio por m², USD 3,500
Precio del apartamento, USD 350,000

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia

