Complejo residencial XO PROJECT I

Un complejo único que combina villas y apartamentos.



Retorno de la inversión proyectado: 17%.



La decoración y el mobiliario de interiorismo están incluidos en el precio.



Un complejo residencial con comodidades y variada infraestructura, la popular zona de Canggu tiene una gran demanda entre los turistas y cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable.



Servicios complejos:

- Cine al aire libre;

- Bar, cafetería;

- Área de recreación.



Escríbenos o llámanos, seleccionaremos una propiedad que se ajuste a tus preferencias. ¡Organizaremos una transacción segura con el desarrollador!



*precio indicado a partir del 13 de marzo de 2024