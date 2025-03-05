Complejo residencial XO PROJECT I

Un complejo único que combina villas y apartamentos.
Retorno de la inversión proyectado: 17%.
La decoración y el mobiliario de interiorismo están incluidos en el precio.
Un complejo residencial con comodidades y variada infraestructura, la popular zona de Canggu tiene una gran demanda entre los turistas y cuenta con todo lo necesario para una estancia confortable.
Servicios complejos:
- Cine al aire libre;
- Bar, cafetería;
- Área de recreación.
*precio indicado a partir del 13 de marzo de 2024