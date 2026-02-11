  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Desa Belalang

Obra nueva en venta en Desa Belalang

apartamentos
1
Apart - hotel BAZA KEDUNGU
Kedungu, Indonesia
$79,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 27–38 m²
BAZA KEDUNGU es un complejo de 54 apartamentos al estilo de California Costa.Situado en la primera costa de una de las principales zonas de surfistas de Bali - Kedungu.I trimestre 2026 Entrega del objeto25 años Lishold con una opción de extensión por otros 30 años50% Primer pago, el resto de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.5 – 37.6
79,000 – 99,000
Desarrollador
BAZA Bali
