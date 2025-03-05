Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa en Bali 1 dormitorio • Green Village Nusa Dua • 700 m al océano • rendimiento del 12%

📊 Metrices de inversión

• Rendimiento previsto: del 12% anual

• Formato: Villa de 1 dormitorio

• Ubicación Premium: Nusa Dua

• Plan de instalación para desarrolladores disponible

• Título: 27 años + extensión por 25 años

• Finalización del proyecto: 2028

📍 Ubicación

• Bali, Nusa Dua area

• Aproximadamente 700 metros de Geger Beach

• 20 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional

• Cerca de algunas de las mejores playas del sur de Bali

🏡 Acerca del proyecto — Green Village Nusa Dua

• Complejo residencial de estilo resort Premium

• Superficie total del proyecto: 2.36 hectáreas

• Arquitectura moderna y ambiente comunitario privado

• Diseñado para la inversión y la vida cómoda

• Empresa de gestión de bienes profesionales

🌴 Infraestructura compleja

• 4 restaurantes internacionales

• Bar en la azotea y áreas de salón

• Centro de SPA

• Gimnasio

• Corte de Padel

• Piscinas y zonas de relajación

👨‍👩‍👧‍👦 Infraestructura familiar (presupuesto para proyectos de Bali)

• Un gran grupo familiar e infantil de unos 1.200 m2

• Centro infantil y áreas de juego

• Ambiente seguro para familias con niños

• Infraestructura diseñada para la vida familiar a largo plazo

La mayoría de los acontecimientos de Bali se centran principalmente en el alquiler a corto plazo. Verde Village está diseñado no sólo para la inversión, sino también para una cómoda vida familiar.

🏡 1 dormitorio Villa Características

• Villa privada dentro de un complejo de estilo resort

• Espaciosa sala de estar y dormitorio

• Interior de diseño moderno

• Ventanas panorámicas con luz natural

• Terraza privada y zona de relajación

• Totalmente amueblado

💼 Gestión e ingresos

• Empresa de gestión de bienes profesionales

• Servicio completo de gestión de alquileres

• Gestión de marketing y reservas

• Servicios de mantenimiento y limpieza

• Modelo de ingreso pasivo para propietarios

💳 Términos de compra

• Reserva disponible

• Pago de baja del 25%

• Plan de instalación durante la construcción

• Pagos fijos flexibles

🛡 Seguridad jurídica

• Acuerdo de arrendamiento: 27 años con extensión hasta 25 años

• Estructura de transacción transparente

• Todos los documentos legales disponibles para los compradores

📌 Otras opciones de Villa en el Complejo

• Villa inteligente con piscina privada – desde $110,000

• Villa de 1 dormitorio: desde 168.000 dólares

• Villa de 1 dormitorio con azotea - desde $188.000

• Villa de 2 dormitorios: desde 225.000 dólares

• Villa de 3 dormitorios, desde 420.000 dólares

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero, el cálculo de rendimiento y las villas disponibles.