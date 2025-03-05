Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%

Villa en Bali 1 dormitorio • Green Village Nusa Dua • 700 m al océano • rendimiento del 12%
📊 Metrices de inversión
• Rendimiento previsto: del 12% anual
• Formato: Villa de 1 dormitorio
• Ubicación Premium: Nusa Dua
• Plan de instalación para desarrolladores disponible
• Título: 27 años + extensión por 25 años
• Finalización del proyecto: 2028
📍 Ubicación
• Bali, Nusa Dua area
• Aproximadamente 700 metros de Geger Beach
• 20 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional
• Cerca de algunas de las mejores playas del sur de Bali
🏡 Acerca del proyecto — Green Village Nusa Dua
• Complejo residencial de estilo resort Premium
• Superficie total del proyecto: 2.36 hectáreas
• Arquitectura moderna y ambiente comunitario privado
• Diseñado para la inversión y la vida cómoda
• Empresa de gestión de bienes profesionales
🌴 Infraestructura compleja
• 4 restaurantes internacionales
• Bar en la azotea y áreas de salón
• Centro de SPA
• Gimnasio
• Corte de Padel
• Piscinas y zonas de relajación
👨👩👧👦 Infraestructura familiar (presupuesto para proyectos de Bali)
• Un gran grupo familiar e infantil de unos 1.200 m2
• Centro infantil y áreas de juego
• Ambiente seguro para familias con niños
• Infraestructura diseñada para la vida familiar a largo plazo
La mayoría de los acontecimientos de Bali se centran principalmente en el alquiler a corto plazo. Verde Village está diseñado no sólo para la inversión, sino también para una cómoda vida familiar.
🏡 1 dormitorio Villa Características
• Villa privada dentro de un complejo de estilo resort
• Espaciosa sala de estar y dormitorio
• Interior de diseño moderno
• Ventanas panorámicas con luz natural
• Terraza privada y zona de relajación
• Totalmente amueblado
💼 Gestión e ingresos
• Empresa de gestión de bienes profesionales
• Servicio completo de gestión de alquileres
• Gestión de marketing y reservas
• Servicios de mantenimiento y limpieza
• Modelo de ingreso pasivo para propietarios
💳 Términos de compra
• Reserva disponible
• Pago de baja del 25%
• Plan de instalación durante la construcción
• Pagos fijos flexibles
🛡 Seguridad jurídica
• Acuerdo de arrendamiento: 27 años con extensión hasta 25 años
• Estructura de transacción transparente
• Todos los documentos legales disponibles para los compradores
📌 Otras opciones de Villa en el Complejo
• Villa inteligente con piscina privada – desde $110,000
• Villa de 1 dormitorio: desde 168.000 dólares
• Villa de 1 dormitorio con azotea - desde $188.000
• Villa de 2 dormitorios: desde 225.000 dólares
• Villa de 3 dormitorios, desde 420.000 dólares
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero, el cálculo de rendimiento y las villas disponibles.