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Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
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Mostrar todo Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Taryan Dragon – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$319,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Seseh, Bali, Taryan Dragon es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 215 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 319.000 dólares a 1.28…
Agencia
Balinsky
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Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комлпекс 3) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece adosados. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Precios unitarios: de 190.0…
Agencia
Balinsky
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Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 26 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 150.00…
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