Apartamentos de varios niveles en venta en Indonesia

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Lesser Sunda Islands
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/3
Modernos apartamentos de estilo loft con una planta altillo, situado en la zona de desarroll…
$111,000
VAT
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
$150,000
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
$119,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
$220,000
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
$195,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Ungasan, Indonesia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
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