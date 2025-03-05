Complejo residencial Terracotta – residential development in Ubud, Bali

Situado en Ubud, Bali, Terracotta es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece apartamentos, casas adosadas. Total de 40 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios de unidad: de $115,000 a $298,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.