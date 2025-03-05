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Complejo residencial Terracotta – residential development in Ubud, Bali

Ubud, Indonesia
de
$115,000
;
6
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ID: 35370
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Ciudad
    Ubud
  • Dirección
    Jalan Sri Wedari

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Ubud, Bali, Terracotta es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece apartamentos, casas adosadas. Total de 40 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios de unidad: de $115,000 a $298,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Ubud, Indonesia
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