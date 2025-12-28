  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Indonesia

Bali
250
Lesser Sunda Islands
253
Badung
154
North Kuta
78
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Mostrar todo Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Pecatu, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sí…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesia
de
$157,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.Esto no es sólo un nuevo o…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
Ofrecemos casas adosadas con piscinas de 5 x 2,5 m, terrazas en la azotea y plazas de aparcamiento.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona turística de Uluwatu, a 8 minutos del océano y a 30 minutos del aeropuerto.Karma …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Mostrar todo Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesia
de
$112,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Mostrar todo Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Penestanan, Indonesia
de
$67,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 28–45 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamento con vista a la selva y cascada. Apartamentos con atractivo de inversión desde el 14,3% anual (alquiler a largo plazo); desde 17,07% anual (alquiler diario). Acabados completos llave en mano. Incremento del costo después de la finalización de la construcción 62%. ARRENDAMIEN…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0
79,000
Apartamentos 2 habitaciones
45.0
99,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$318,348
Ofrecemos una casa adosada con piscina y jardín.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Terminación - Septiembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Es posible instalar un sistema "Smart Home".Ubicación e infraestructura cercana Supermercado - 1 minutoOcéano - 4 minutosC…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$348,194
Apartamentos y villas se ofrecen en un complejo reformado con terminación a mediados de 2025. Actualmente, 5 apartamentos y 3 villas con sus propias parcelas están disponibles para su compra. Todos los apartamentos son de una habitación, y las villas tienen diseños con tres o cuatro dormitor…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Mostrar todo Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Este complejo no es sólo apartamentos, es la combinación perfecta de lujo, comodidad e interacción con la naturaleza en las orillas del Océano Índico, en la zona de Canggu viv Seseh.Cada apartamento tiene piscinas privadas, jacuzzis o baños, aire acondicionado central, tecnologías inteligent…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Ungasan, Indonesia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 33–55 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay u…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Mostrar todo Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Complejo residencial MAGNUM RESORT BERAWA
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
MAGNUM RESORT BERAWA is an exclusive premium-class complex located in the very heart of the tourist area of Berawa, just 500 meters from the famous Batu Bolong and Berawa beaches. The area is known as the epicenter of surf culture, trendy beach clubs (FINNS Beach Club, Atlas Beach Club, La B…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
280,000 – 430,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
540,000 – 840,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonesia
de
$1,98M
Un complejo de villas justo en la orilla del mar con vistas al sagrado Monte Agung (unos 3 km de altura). El proyecto incluye 250 villas, casas en primera línea tienen piscinas privadas con agua de mar. En un área de 12.000 m2 habrá un restaurante, un café, una panadería, co-working, un spa,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$348,194
El proyecto único situado en la calle más turística de Changgu, Batu Bolong.Es un complejo de 6 villas dobles y 4 plantas de apartamentos. En el techo del complejo se creará un espacio de 400 m2 que constará de:restaurante y barespacio para reuniones de negocioscine al aire librepiscina infi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$127,105
El primer hotel romántico en Bali, creado especialmente para parejas, amantes y lunas de miel. Este proyecto se incluirá en una exclusiva línea de hoteles boutique con un estilo único y un servicio personalizado.Los visitantes tendrán acceso a un complejo SPA, una piscina con zona de salón, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
En la zona cerrada del complejo hay un aparcamiento, una sala de estar y una piscina comunitaria. Rodeado de hermosos campos de arroz en una ubicación tranquila y tranquila, estas casas adosadas adecuadas para alquileres residenciales, largos y a corto plazo. Forma de propiedad: titular 25 a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Moderno departamento con vista al mar. Atractivos apartamentos para inversión. La ocupación media de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. Rendimiento del alquiler: 17%. Recuperación de la inversión en 6 años. Apartamento con terraza privada con vista al mar, de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$421,314
Ofrecemos villas con piscinas, cocinas de verano, zona de barbacoa.La residencia cuenta con un centro de spa, un restaurante, un gimnasio, una sala de juegos para niños, un mini parque, seguridad y videovigilancia.Terminación - 3o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$676,490
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas a la costa. Las características de la residencia:Ascensor privado a la playaPiscina infinita de 68 m en el borde del acantiladoServicio de conserje personal de 5 estrellasRestaurante y barGimnasio y gimnasioClase de yoga, estudio de ba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$699,069
El complejo consta de 6 villas. Cada casa tiene una gran piscina con una ducha al aire libre y un aparcamiento.Las villas son ideales tanto para residencia permanente como para alquiler.Ubicación e infraestructura cercana Las villas se encuentran en una ubicación tranquila y acogedora, a poc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
Un complejo premium de 40 apartamentos situado en el corazón de Canggu. Un estilo de vida especial con piscina en la azotea y vistas al océano. El proyecto está dirigido a personas que valoran espacios únicos, interiores premium, tecnologías modernas y ergonomía.Leasehold for 30 years with t…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$118,187
Complejo residencial en una nueva comunidad cerrada con una infraestructura diversa para vivir, entretenimiento y recreación.Puntos comunitarios de atracción: objetos de arte, zonas de senderismo, entrenamiento, juegos infantiles, tenis de mesa y ajedrez al aire libre.Rendimiento estimado de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Un proyecto con un umbral de entrada bajo en una prestigiosa ubicación a pocos minutos en coche del océano azul y una de las mejores playas de Bali - Melasti Beach.La residencia cuenta con un jardín de infancia y estudios infantiles, una piscina de 40 x 50 m y jardines deportivos, restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$393,956
Las ubicaciones pueden ser premium, buscadas, estratégicas o excepcionales. En el punto más codiciado de la isla, a sólo 2 minutos de la famosa playa de la isla - Uluwatu, propiedad hotelera con vistas al mar y un número limitado de unidades se está construyendo. La tarea de los arquitectos …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesia
de
$547,160
Un mini complejo de exquisitas villas llave en mano. Usted puede elegir entre villas de 2 dormitorios de 125,7 m2 y villas de 3 dormitorios de 424 m2. Cada villa tiene una piscina privada. Las villas de 3 dormitorios tienen una terraza en la azotea con zona de barbacoa.Características de los…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$243,735
Villas se ofrecen en venta en un pequeño complejo renovado en Ubud. En total, el complejo contará con 6 villas de dos dormitorios, 3 de tres dormitorios y 1 de cinco habitaciones, así como 8 apartamentos y 1 ático.Los bienes de inversión en el proyecto propuesto son adecuados no sólo para el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$248,710
Una comunidad cerrada en las pintorescas colinas de la zona más buscada de Bali - Canggu.Los arquitectos lograron combinar tecnologías modernas y diseño minimalista, que van junto con el paisaje natural.Características:amplios caminos y estacionamientojardines tropicales y grandes piscinas c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Mostrar todo Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto elegante en Bali en el distrito de Badung.15 por ciento ROI. La villa es adecuada tanto para la inversión en alquiler como para el formato de una segunda casa.XO Pandawa Apartamentos para aquellos que aprecian estilo y estilo de vida activo. Complejo cerrado de vi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Canggu, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
SWOI BERAWA es un desarrollo residencial en el popular distrito de Changgu. Pago inicial 25%. Changu es la zona más popular de Bali entre los turistas, lo que garantiza el atractivo de la inversión y la recuperación de la inversión. Villa con renovación de diseñador y mobiliario. La vi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$85,099
Situado en el exclusivo enclave costero de Nusa Dua, complejo ofrece un refinado retiro donde convergen lujo, cultura y conexión. Rodeado de hospitalidad de clase mundial y playas prístinas, redefine la vida moderna con una selección de elegantes apartamentos, casas adosadas y villas, cada u…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Mostrar todo Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 38–52 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre para aquellos que valoran el estilo de vida activo, la libertad y el estilo.42 UNIT52 m2 de superficie + balcón44 m2 de superficie + balcón40 m2 de superficie + balcón38 m2 de superficie + balcón25 m2 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
135,000
Estudio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesia
de
$328,296
El complejo incluye 16 villas con 2-4 habitaciones, construidas con especial atención a los detalles y utilizando materiales de alta calidad.Características:Piscinas privadaspintoresca vistaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona de Kabakaba, que h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos amueblados, casas adosadas y villas, creados específicamente para surfistas. Los apartamentos y áticos tienen entradas y terrazas privadas. Los apartamentos en la planta baja, villas y casas adosadas tienen piscinas privadas. Algunos apartamentos tienen vistas al mar.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$815,767
El complejo incluye 4 grandes villas con una exclusiva azotea, donde se puede tener una fiesta de barbacoa y admirar el atardecer.Ofrecemos una villa amueblada con piscina, terraza en la azotea y aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ventajas La empresa de gest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$139,138
Apartamentos de dos niveles con muebles completos y electrodomésticos. Infraestructura de residencia: vestíbulo, jardín, aparcamiento subterráneo, fitness, piscina, restaurante, hotel, recepción 24 horas y seguridad. ¡El proyecto ya se ha completado!Características de los planos Cada apartam…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$217,869
Moderno complejo de dos plantas de 6 casas adosadas en colores delicados con piscina privada y plantas exóticas.Cada casa tiene dos amplios dormitorios con baño en el suelo y en los primeros pisos, un estudio, cocina y salón. Un balcón y grandes ventanas panorámicas dan a las terrazas de arr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Mostrar todo Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesia
de
$95,045
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.Panorama general del proyecto:Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta ex…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$742,980
Ofrecemos amplias y luminosas villas con jardines y piscinas.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Berawa Beach está situada en la costa suroeste de la isla de Bali
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$83,466
Hay 38 apartamentos en un complejo moderno en el corazón de Ubud. Tipos de apartamento: estudios estándar, estudios de vidrio, apartamentos con arcos y apartamentos dúplex. Los apartamentos son ideales para reventar durante la construcción o para alquilar a nómadas o freelancers digitales, o…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$288,503
Complejo 2 minutos a la playa de Batu Belig, con piscina, restaurante, zona de co-working, y casas adosadas de 2 dormitorios. Sistemas de fontanería, muebles, ventilación y aire acondicionado de calidad premium.La empresa de gestión del desarrollador realiza tareas organizativas: conserjería…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$210,906
Las casas adosadas de 40 m2 tienen una parcela vallada de 100 m2 con piscina y zona de recreación. El complejo cuenta con piscina comunitaria, cafetería y zona de coworking.Leasehold - 30 años. Período de construcción: 12 meses.Plan de pago:El día de firmar el contrato 30% del primer pago ba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$188,024
Income-generating real estate with high payback is offered for sale! Bali es uno de los lugares más deseables y atractivos no sólo para viajes a corto plazo, sino también para estancias a largo plazo. Las condiciones climáticas te hacen sentir como si estuvieras en un verano sin fin, que aco…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$2,39M
Las villas modernas se construirán en un estilo industrial. Bamboo fuera de las ventanas crea una sensación de calma y tranquilidad. Cada villa incluye:Piscina 80 m2 con zona de relajaciónCocina abierta con zona de barbacoaJacuzzi y saunaCine y fogata en la terrazaEspaciosa sala de estar 95 …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$3,09M
Ofrecemos villa exclusiva con servicios de 5 estrellas y una vista panorámica del océano, terraza en la azotea y piscina de 108 m2.Terminación - 2o trimestre de 2021.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distancia de playas y clubes de playa, cafés y restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, an underground parking and a panoramic view, Bali, Indonesia
Mengwi, Indonesia
de
$427,780
El complejo consta de 95 confortables estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios. Esto es más que un hogar. Es un santuario, donde cada momento está lleno de placer y comodidad.Características:patio acogedor con un parque infantil seguroterraza en la azotea con piscinarestaurante con bar y …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$146,242
El complejo consta de 66 casas adosadas de primera calidad, de las cuales sólo 6 lotes de un dormitorio y 12 de dos dormitorios están disponibles para su compra. La infraestructura del complejo se integra armoniosamente en el paisaje y, naturalmente, se encuentra en una corriente. Incluye:Re…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$358,141
El complejo boutique aislado en Ubud, Bali, ofrece impresionantes vistas y se encuentra a poca distancia de una pintoresca cascada. El proyecto incluye 5 villas amplias y modernas con 2-3 dormitorios.Cada villa tiene:amplia zona al aire libre con terraza y piscinapintoresco gran jardín con a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$243,735
Ofrecemos diferentes villas (venta) y casas adosadas en un prestigioso y a gran escala proyecto. Las villas tienen piscinas privadas. En total, se proyectan alrededor de 600 unidades (en 3 etapas de construcción) en una superficie de 21 hectáreas.La residencia cuenta con restaurantes, cafete…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
El complejo de villa aislado en Ubud, Bali, ofrece vistas impresionantes y se encuentra a poca distancia de una cascada pintoresca. Los huéspedes pueden disfrutar de la armonía con la naturaleza aquí y escapar del ajetreo y bullicio de la vida urbana. El proyecto incluye 12 villas con 2-3 do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$373,065
Se venden villas y casas adosadas con piscina privada y plazas de aparcamiento en un pequeño complejo. El interior está impregnado con el espíritu inspirador de Japandi, impartiendo un carácter único y una sencillez refinada a su hogar. Sencillez exquisita y capacidad para destacar detalles …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesia
de
$422,807
Inmobiliaria de clase europea en el paraíso tropical de Bali! El complejo tendrá una infraestructura club para más de 50 tipos de actividades - áreas de recreación, SPA, gimnasio, piscina, locales de eventos, etc. Un médico y enfermera permanentes estarán disponibles para los residentes en e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$574,221
El complejo está en una colina en una ubicación natural única: un lado es un cañón, al otro lado es un bosque. Esto crea absoluta privacidad. El complejo cuenta con 18 villas (vendidas), 20 apartamentos, restaurante, biblioteca y centro de spa.La tierra se arrenda por 39 años con un derecho …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 25–92 m²
44 objetos inmobiliarios 44
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Apartamento
92.0
320,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with hotel infrastructure and fully ready-to-move-in villas, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$1,19M
El primer complejo privado de villas premium con infraestructura hotelera en Bali.Además de los servicios y servicios de tipo hotel como un hall, coworking, restaurante y seguridad las 24 horas del día, el complejo también ofrece la posibilidad de mantenimiento centralizado de villas desde e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Mostrar todo Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
3,50M
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$343,119
Inicio de ventas de un nuevo edificio de apartamentos con condiciones especiales para clientes de Tranio.Desde el comienzo de las ventas en noviembre, el desarrollador ya ha aumentado los precios de los apartamentos en la primera fase en más del 15%.Apartamentos con buenas vistas y un concep…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$59,492
Ofrecemos apartamentos con entradas privadas.La residencia cuenta con jardín de infancia y parque infantil, restaurantes y cafeterías, gimnasio, centro de spa, zona de coworking, piscina y zona deportiva.Instalaciones y equipos en la casa Altura de techo - 4 m.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$1,84M
Una villa de lujo con una amplia zona de salón en la azotea con vistas al océano, un jardín tropical y una piscina infinita. Acabados de alta calidad, materiales premium, soluciones de diseño exitosas - todo lo mejor se realiza en este proyecto.Una increíble villa de cinco habitaciones se di…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
El moderno complejo residencial incluye una gran piscina, una terraza con zona de estar en el techo, un gimnasio, un restaurante, un cine al aire libre.Los apartamentos se venden amueblado y equipados.La empresa de gestión del desarrollador mantiene registros fiscales, mantiene el territorio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$885,406
Ofrecemos villas totalmente equipadas con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermosos jardines, plazas de aparcamiento, áreas de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con servicio de seguridad y conserjería alrededor de la hora.¡Sólo quedan 2 villas en venta!Instal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$161,164
No es sólo un hotel aparte, sino un espacio cultural que sumerge a los huéspedes en el rico patrimonio de Bali. El concepto se basa en la idea de combinar arquitectura tradicional, arte y artesanía con comodidades modernas. Aquí, cada elemento - desde el diseño de las habitaciones al servici…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments with infrastructure of a five-star hotel, 6 minutes drive to the beach of Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$117,391
Nuevo complejo residencial con servicio hotelero en una zona popular de la isla.Un complejo de apartamentos privados con jardines y zonas de salón en terrazas y azoteas. La atmósfera de calma exterior y la energía creada dentro del complejo se complementan orgánicamente.Potencial de inversió…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,981
Los apartamentos se entregan con acabado llave en mano, muebles y electrodomésticos de clase premium. Perfecto para inversión y residencia personal. Las comodidades del proyecto son piscina, co-working, sala de estar, spa, sala de vapor, lugares para fiestas.El diseño es un diseño acogedor y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$164,148
Ofrecemos modernos apartamentos de primera clase con su propia infraestructura. La residencia cuenta con un restaurante, un centro de coworking, una piscina, un gimnasio, un aparcamiento, una terraza en la azotea con una vista pintoresca, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$89,535
El complejo turístico de primera calidad en la segunda línea del océano consta de apartamentos y villas.Los apartamentos modernos están construidos en estilo balinés, y tienen ventanas de suelo a techo, diseños convenientes y balcones privados.Las villas inteligentes están en la planta baja …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$179,071
Esta es la eco-ciudad única más grande situada en Pererenan, que ocupa una superficie de 2 hectáreas a 600 metros de la playa de Lyma, encarnada en el estilo de Singapur moderno. Este es un lugar donde el diseño urbano y la naturaleza balinesa están en armonía, creando un espacio cómodo para…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$152,210
Los apartamentos combinan confort moderno y coziness con el potencial de crecimiento de valor significativo e ingresos estables. Como producto de inversión, se trata de una inversión a largo plazo en un proyecto de alta calidad, bien pensado.Preciosos y seguros apartamentos siempre atraen la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Mostrar todo Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonesia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
SWOI Berawa es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Berawa, uno de los barrios más prestigiosos y vibrantes de Bali. Aquí, la vida social de la isla está justo en su puerta: restaurantes, bares, tres de los mejores clubes de playa (Finns, Atlas, La Brisa), y a solo 300 me…
Desarrollador
SWOI DEVELOPMENT
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$363,116
La idea principal del proyecto es crear terrazas alrededor del complejo con bancos, donde podrá relajarse y comunicarse. Por eso hemos construido el complejo residencial sin bicicletas y autos. Tо logra que, hay 2 parkings subterráneos con espacios asignados para los residentes y los huésped…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$288,503
Se ofrecen villas de dos plantas en dos complejos vecinos. De las 13 villas, 7 están disponibles para la compra. Las villas están situadas junto a la zona premium de Nusa Dua, rodeada de los hoteles más caros y las mejores playas de la isla. Gracias a la nueva carretera de cuatro vías desde …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonesia
de
$189,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali de un desarrollador con 20 años de experiencia en Bali!Nuestro BOUTIQUE HOTEL Prima Residencia, situada en una de las mejores ubicaciones - en la calle principal de la zona de Bali - Canggu, a solo 300 metros de Batu Bolong Beach.La zo…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$180,563
Residencias Premium de lujo ecológico en Bali, diseñadas con materiales de alta calidad, tecnologías avanzadas de ahorro de energía y su propia infraestructura de club privado. Las residencias tienen vistas panorámicas de la selva tropical, pintoresco jardín y campos de arroz verde. Todas la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$626,649
El elegante y acogedor complejo de 51 villas con piscina comunitaria, bar y terraza en la azotea con vistas al mar. Hay una zona comercial con locales comerciales y un parque infantil en el territorio.El proyecto altamente demandado en la ubicación premium. Todos los apartamentos del proyect…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$616,800
La primera fase del proyecto incluye casas adosadas amuebladas, villas con piscinas y jardines privados.El complejo es la opción perfecta para los inversores, ofreciendo un alto rendimiento, renta pasiva sostenible y comodidad para la inversión de la vida anf.Infraestructura:piscina infinita…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$134,204
Un moderno complejo hotelero, con todo el ambiente para una vida cómoda, incluye:Planta baja - sala de conferencias, espacio de exposiciones, estacionamiento subterráneo, oficinas internas, cocina y áreas de almacenamiento.Primera planta - piscina, sala de estar, club de día de piscina, rest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$492,445
El moderno complejo residencial, a solo 80 metros del océano, consta de 53 villas con piscinas (sólo 18 casas con 1 y 2 dormitorios quedan a la venta).Garantía del desarrollador bajo el contrato: 10 años de construcción y 2 años de impermeabilidad. Las casas se construyen teniendo en cuenta …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$193,993
Apartamentos en un complejo de baja altura con vistas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.Propiedad: arrendamiento por 25 años.Proyectado rendimiento de alquiler por el desarrollador - 19%.Equipado con todo lo necesario para alquileres diarios exitosos.Ocupación: 78%Precio en etapa pre…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$179,071
El complejo sólo tiene opciones para la compra secundaria, 2 apartamentos en los niveles primero y segundo, con un precio de 170.000 dólares y 180.000 dólares.Servicios complejos:spa, sala de yoga;café;patio;centro de fitness;coworking;bar en la azotea y restaurante frente al mar;playa priva…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Ungasan, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 26–125 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo consta de villas, casas adosadas y apartamentos, y se encuentra en la costa de la playa de Melasti, en un área de 21 hectáreas. La infraestructura del complejo consta de restaurantes, cafeterías, panaderías, spas, centros de yoga, supermercados, boutiques de marca, un jardín de i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Estudio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$318,348
Villas en una ubicación ideal para la inversión, vacaciones relajantes y vivir.El proyecto está en fase preventa. Después del comienzo de las ventas el umbral de entrada aumentará significativamente.El precio de las villas incluye acabados, muebles y electrodomésticos. Series disponibles 30/…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos y villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas a la bahía. La residencia cuenta con una piscina comunitaria y un bar, una zona de coworking, un gimnasio, un restaurante en la azotea, una sala de masajes, un estudio de yoga, servicio de conserjería y se…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pecatu, Indonesia
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 186–275 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo consta de 10 villas de lujo ubicadas en un área de conservación en Bukit. El complejo está situado en una colina con vistas al océano. Cada villa tiene su propia piscina. Las playas de Samsara y Pantai están a poca distancia. Los materiales de primera calidad se utilizan para la …
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$234,194
Un proyecto inmobiliario en Bali dentro de Nuanu Creative City, a 10 minutos caminando del océano, a 5 minutos de todas las instalaciones de la ciudad. Ofrecemos un nuevo tipo de bienes raíces que usted puede utilizar para vivir en comunidad a tiempo parcial, disfrutando de unas vacaciones e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Boutique hotel rooms for rental income in the centre of Ubud, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$94,509
Un hotel boutique con 50 habitaciones, que ofrece vistas al cañón, la selva y el río, justo en el centro del corazón espiritual de Bali. El hotel contará con:grande, pintoresca piscina infinita con vistas a la selvaspa con tratamientos tradicionalesrestaurante para los huéspedesEl hotel está…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
La residencia cuenta con una zona de coworking, un restaurante, un gimnasio, una piscina infinita con vistas al océano, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la hora.Hay casas adosadas de dos dormitorios y apartamentos de una habitación.Terminación - 1o trimestre de 2024.Instalaci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$288,503
Un complejo de 10 villas situado entre terrazas de arroz, a 4 minutos del centro de Ubud. Ofrecemos villas amuebladas al estilo de una casa de granero con piscinas infinitas de 15 m2 y vistas a los campos de arroz, plazas de aparcamiento.Propiedad - libre.¡La última villa a la venta!Instalac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$164,148
Apartamentos en venta en un pequeño complejo con vistas directas a la selva de Ubud. El complejo consta de dos edificios con 3 plantas, con dos apartamentos en casi cada planta. De los 11 apartamentos, 9 están disponibles para su compra.Se espera que el proyecto se complete en la primavera d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia