Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.

Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.
El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la playa de Melasti, a 30 minutos del aeropuerto.
El complejo está siendo construido sobre una superficie de 1,5 hectáreas, tiene una vista panorámica del océano a 270 °, incluso con la aparición de nuevos edificios debido a la elevación, la vista permanecerá completamente abierta
El formato cascada del complejo (terrazas), vistas al mar de cada villa - el único proyecto de este tipo en toda Nusa Dua!
Tipos de villa:
Condo-villa con piscina compartida - 90,000 USD
Condo-villa con cocina y piscina compartida - 120.000 USD
Condo-villa con piscina privada - 95.000 USD
Condo-villa con cocina y piscina privada - 125.000 USD
Infraestructura compleja:
Información legal: