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Villa EDEM I Villas

Benoa, Indonesia
de
$210,000
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2
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ID: 35106
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 8/4/26

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Sobre el complejo

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EDEM I Villas es una colección de villas de estilo griego minimalista con vistas panorámicas al mar en Nusa Dua, South Bali. Cada villa cuenta con 1–3 dormitorios, piscina privada, terraza y azotea con impresionantes vistas al mar. Un llavero totalmente amueblado. 7 minutos en bicicleta para playas de arena blanca prístina. Gestionado por el equipo profesional de BREIG. Rendimiento del 14%.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 74.0
Precio por m², USD 4,750
Precio del apartamento, USD 351,500
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 74.0
Precio por m², USD 4,750
Precio del apartamento, USD 351,500

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Benoa, Indonesia

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Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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