  4. Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

Beraban, Indonesia
$750,000
25 1
ID: 33303
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan
  • Pueblo
    Beraban

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

N618 / Six One Eight — Villa de lujo en Bali • Rendimiento hasta 18% • Solo 4 Residencias

📈 Metrices de inversión

• Producción prevista de alquiler: 13–14% anual

• Regreso total previsto: hasta un 18% anual

• Crecimiento estimado del precio por terminación: ~15%

• Crecimiento potencial de capital en 3 años: hasta un 30%

• Crecimiento potencial de capital en 5 años: hasta 45–50%

🏡 Características de la Villa

• Formato: Villa de primera clase privada

• Piscina privada 42 m2

• fachadas de vidrio panorámico

• Terraza en la azotea y vista al mar

• Estilo arquitectónico japonés ( minimalismo japonés + diseño escandinavo)

• Colección limitada – sólo 4 villas en todo el proyecto

📍 Ubicación

• 300 metros a una playa de arena negra

• 10 minutos a Canggu

• Cerca de Nuanu Creative City, el ecosistema creativo más grande de Bali

• Combinación única de océano, naturaleza e infraestructura desarrollada

🏨 Gestión e ingresos

• Empresa de gestión internacional OXO

• Gestión profesional de marketing y ocupación

• Informe financiero al propietario

• Modelo completo de ingresos pasivos sin participación del propietario

💼 Términos de compra

• Plan de instalación durante la construcción

• Calendario de pago flexible

• Opción de pago completo con descuento

🛡 Seguridad jurídica

• Designación de zonificación turística

• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Estructura de transacción transparente

• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Localización en el mapa

Beraban, Indonesia
Educación
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

