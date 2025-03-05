Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight — Villa de lujo en Bali • Rendimiento hasta 18% • Solo 4 Residencias
📈 Metrices de inversión
• Producción prevista de alquiler: 13–14% anual
• Regreso total previsto: hasta un 18% anual
• Crecimiento estimado del precio por terminación: ~15%
• Crecimiento potencial de capital en 3 años: hasta un 30%
• Crecimiento potencial de capital en 5 años: hasta 45–50%
🏡 Características de la Villa
• Formato: Villa de primera clase privada
• Piscina privada 42 m2
• fachadas de vidrio panorámico
• Terraza en la azotea y vista al mar
• Estilo arquitectónico japonés ( minimalismo japonés + diseño escandinavo)
• Colección limitada – sólo 4 villas en todo el proyecto
📍 Ubicación
• 300 metros a una playa de arena negra
• 10 minutos a Canggu
• Cerca de Nuanu Creative City, el ecosistema creativo más grande de Bali
• Combinación única de océano, naturaleza e infraestructura desarrollada
🏨 Gestión e ingresos
• Empresa de gestión internacional OXO
• Gestión profesional de marketing y ocupación
• Informe financiero al propietario
• Modelo completo de ingresos pasivos sin participación del propietario
💼 Términos de compra
• Plan de instalación durante la construcción
• Calendario de pago flexible
• Opción de pago completo con descuento
🛡 Seguridad jurídica
• Designación de zonificación turística
• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición
• Estructura de transacción transparente
• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.