Villa N618 Six One Eight villa na Bali Dohodnost do 18 Vsego 4 rezidencii

N618 / Six One Eight — Villa de lujo en Bali • Rendimiento hasta 18% • Solo 4 Residencias

📈 Metrices de inversión

• Producción prevista de alquiler: 13–14% anual

• Regreso total previsto: hasta un 18% anual

• Crecimiento estimado del precio por terminación: ~15%

• Crecimiento potencial de capital en 3 años: hasta un 30%

• Crecimiento potencial de capital en 5 años: hasta 45–50%

🏡 Características de la Villa

• Formato: Villa de primera clase privada

• Piscina privada 42 m2

• fachadas de vidrio panorámico

• Terraza en la azotea y vista al mar

• Estilo arquitectónico japonés ( minimalismo japonés + diseño escandinavo)

• Colección limitada – sólo 4 villas en todo el proyecto

📍 Ubicación

• 300 metros a una playa de arena negra

• 10 minutos a Canggu

• Cerca de Nuanu Creative City, el ecosistema creativo más grande de Bali

• Combinación única de océano, naturaleza e infraestructura desarrollada

🏨 Gestión e ingresos

• Empresa de gestión internacional OXO

• Gestión profesional de marketing y ocupación

• Informe financiero al propietario

• Modelo completo de ingresos pasivos sin participación del propietario

💼 Términos de compra

• Plan de instalación durante la construcción

• Calendario de pago flexible

• Opción de pago completo con descuento

🛡 Seguridad jurídica

• Designación de zonificación turística

• Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Estructura de transacción transparente

• Opción de cuenta de garantía bloqueada para pagos seguros

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.