  4. Complejo turístico AURA

Complejo turístico AURA

Peliatan, Indonesia
$79,900
$2,880/m²
BTC
0.9503946
ETH
49.8142440
USDT
78 995.8920159
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
17 1
ID: 32619
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/10/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Gianyar
  • Ciudad
    Ubud District
  • Pueblo
    Peliatan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 35.7
Precio por m², USD 2,882 – 3,415
Precio del apartamento, USD 102,900 – 121,900
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 25.0 – 156.0
Precio por m², USD 1,839 – 4,956
Precio del apartamento, USD 102,900 – 286,900
Apartamentos Estudio
Área, m² 23.2
Precio por m², USD 3,451 – 4,099
Precio del apartamento, USD 79,900 – 94,900

Localización en el mapa

Peliatan, Indonesia

Reseña en vídeo de complejo turístico AURA

