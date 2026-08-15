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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tibubeneng, Indonesia
UP UP
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 112 m²
Número de plantas 2
Casa adosada Premium en el distrito de Berawa, Changu!Oasis III es un adosado premium listo …
$329,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Casas modernas con tecnología de hogar inteligente e…
$109,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Pejeng Kawan, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pejeng Kawan, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 133 m²
Número de plantas 2
Serenity es un adosado de 2 dormitorios en Bali para vivir e invertir!SERENITY ofrece alojam…
$252,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 3 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas BERAWA OCEAN TOWNHOUSES en la popular zona de Berawa, a 350 metros del…
$280,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Beraban, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Beraban, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Número de plantas 2
Adosado con jardín privado y piscina.30% de pago con 7 cuotas.Alquiler a largo plazo 28+30 a…
$508,500
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Adosado Adosado 1 habitación en Pererenan, Indonesia
Adosado Adosado 1 habitación
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
Casa moderna en la zona de Pererenan!Pererenan Gate by White Development Bali es una casa mo…
$150,000
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$294,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dalung, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dalung, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Casas modernas con tecnología de hogar inteligente e…
$219,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Beraban, Indonesia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Beraban, Indonesia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 383 m²
Número de plantas 2
Adosado con jardín privado y piscina.30% de pago con 7 cuotas.Alquiler a largo plazo 28+30 a…
$983,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Dormitorios 2
Área 112 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$220,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Canggu, Indonesia
Dormitorios 2
Área 118 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$280,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 2
SWOI LOFT UMALAS complejo de 40 casas adosadas premium con excelente infraestructura interna…
$210,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Dormitorios 2
Área 112 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$220,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 3
‼️ ⏳🏡 SWOI LOFT UMALAS — стил✔️2-s📐 🏗 📅 С📍 Hoja de tierra - 29 лет💵 ‼️)📌 💬 ✅ Umalas...✅ ✅ ✅ …
$259,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kerobokan Kelod, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kerobokan Kelod, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de 2 dormitorios — Umalas OasisCasa adosada de 2 dormitorios con piscina privad…
$375,000
VAT
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 104 m²
Número de plantas 2
Casa adosada tropical en el distrito de Berawa, Changu - 700 metros a la playa!Casa adosada …
$264,000
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Adosado Adosado 1 habitación en Pererenan, Indonesia
Adosado Adosado 1 habitación
Pererenan, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
¡Adosado listo con Jacuzzi en Changu!Alex Villas es un adosado elegante de dos plantas en un…
$320,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 2
Aproveche la oportunidad para invertir en la exquisita propiedad de Oasis en Berava, a solo …
$428,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas listas en un proyecto boutique en Sanur!PUNGUTAN Townhouse es un proyecto bou…
$265,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kutuh, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Número de plantas 2
Complejo exclusivo ANTA OEA está a tres minutos del océano.Producción proyectada hasta un 15…
$295,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lesser Sunda Islands, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lesser Sunda Islands, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Modernas casas adosadas de 2 dormitorios cerca de Batu Belig Beach, Bali!El nuevo proyecto d…
$135,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kutuh, Indonesia
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Kutuh, Indonesia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
Complejo exclusivo ANTA OEA está a tres minutos del océano.Producción proyectada hasta un 15…
$230,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ubud, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ubud, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnologí…
$210,000
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Número de plantas 2
Adosado con jardín privado y piscina.30% de pago con 7 cuotas.Alquiler a largo plazo 28+30 a…
$381,500
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 2
SWOI LOFT UMALAS complejo de 40 casas adosadas premium con excelente infraestructura interna…
$275,000
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Canggu, Indonesia
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Adosado Adosado 1 habitación en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 1 habitación
Canggu, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 89 m²
Número de plantas 2
Casa moderna en la zona de Canggu!ADVA Village Canggu es un moderno complejo de casas adosad…
$175,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Canggu, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Canggu, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 2
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$330,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 2
Moderno es un complejo de 30 villas contemporáneas en la pintoresca zona de Bali-Umalas. El …
$260,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Wana Giri, Indonesia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Wana Giri, Indonesia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Número de plantas 2
Adosado con jardín privado y piscina.30% de pago con cuotas para 7 pagos.Alquiler a largo pl…
$508,500
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