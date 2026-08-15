  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Bali

Obra nueva en venta en Bali

;
Badung
269
Kuta Selatan
129
North Kuta
111
Canggu
82
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
TOP TOP
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Mostrar todo Complejo turístico AURA Wellness Resort
Complejo turístico AURA Wellness Resort
Peliatan, Indonesia
de
$87,300
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Área 23–170 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.2 – 35.7
82,300 – 121,900
Villa
25.0 – 170.0
102,900 – 286,900
Estudio
23.2
94,900
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Mostrar todo Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$130,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 32–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream📊 Metrices de inversión• Rendimiento previsto: del 16% anual• Precio: desde 130.000 dólares• Tamaño del apartamento: 47 m2• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Villa
43.0
110,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
IresIres
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Mostrar todo Villa Dreamland
Villa Dreamland
Pecatu, Indonesia
de
$303,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!¡Con mobiliario completo!¡Instalaciones flexibles!¡El aumento cuesta 10-15% al año!El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$278,555
El proyecto consta de 5 villas de dos dormitorios. La terraza equipada en la azotea de la villa de tres plantas ofrece vistas al mar, aumentando el potencial de alquiler de la villa. Las cómodas autopistas y plazas de aparcamiento privado hacen que cada villa sea cómoda para las familias. Vi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 4) – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Berawa, Bali, Allex Villas ( Комплекс 4) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Precios unitarios:…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
El moderno complejo residencial incluye una gran piscina, una terraza con zona de estar en el techo, un gimnasio, un restaurante, un cine al aire libre.Los apartamentos se venden amueblado y equipados.La empresa de gestión del desarrollador mantiene registros fiscales, mantiene el territorio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$124,355
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas únicas del océano y las selvas.La residencia cuenta con restaurantes en la azotea y cine, una piscina infinita con vistas panorámicas al océano.Terminación - Febrero, 2026.Ventajas El rendimiento es del 14,6%.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$139,875
El complejo residencial consta de villas y apartamentos, un centro de spa (sauna y hammam), un restaurante (chef de Francia), una bodega y un bar de cigarros, un gimnasio y un estudio de yoga, una tienda, un jardín, un helipuerto, aparcamiento subterráneo y un evento. El complejo cuenta con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$626,649
El elegante y acogedor complejo de 51 villas con piscina comunitaria, bar y terraza en la azotea con vistas al mar. Hay una zona comercial con locales comerciales y un parque infantil en el territorio.El proyecto altamente demandado en la ubicación premium. Todos los apartamentos del proyect…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial NEXA APARTMENTS – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$120,000
Opciones de acabado Con acabado
Ubicada en Batu Bolong, Bali, NEXA APARTMENTS es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 40 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está li…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesia
de
$328,296
El complejo incluye 16 villas con 2-4 habitaciones, construidas con especial atención a los detalles y utilizando materiales de alta calidad.Características:Piscinas privadaspintoresca vistaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona de Kabakaba, que h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$574,221
El complejo está en una colina en una ubicación natural única: un lado es un cañón, al otro lado es un bosque. Esto crea absoluta privacidad. El complejo cuenta con 18 villas (vendidas), 20 apartamentos, restaurante, biblioteca y centro de spa.La tierra se arrenda por 39 años con un derecho …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$198,968
Ofrecemos villas y apartamentos premium.La residencia cuenta con piscina panorámica, aparcamiento subterráneo, centro de spa con sauna, centro de fitness, sala de estar con chimenea, biblioteca.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas ROI del 15% dentro de 7 años.Ubicación e infraestructu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Mostrar todo Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonesia
de
$160,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Biohacking Resort es un innovador proyecto de inversión de nueva generación que se está construyendo en el sur de Bali y se posiciona como el primer complejo de la isla con una clínica de extensión de vida y un centro de bienestar profesional. El proyecto combina tecnologías avanzadas de bio…
Agencia
Satellite Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$257,664
Le ofrecemos villas de diseño para alquiler a corto plazo y generación de ganancias para inversores. Cada villa tiene su propia piscina y jardín de 40-55 m2.Lugar de destino 25+25 años.Primer pago del 30%. Plazos para el período de construcción. Período de construcción - 18 meses.Este comple…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$59,492
Ofrecemos apartamentos con entradas privadas.La residencia cuenta con jardín de infancia y parque infantil, restaurantes y cafeterías, gimnasio, centro de spa, zona de coworking, piscina y zona deportiva.Instalaciones y equipos en la casa Altura de techo - 4 m.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
Ofrecemos villas con diseño único, con piscina, un pequeño jardín y un parque infantil.La residencia dispone de aparcamiento y restaurante.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Safe Home"Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón de Bali, popular entre …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Mostrar todo Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesia
de
$170,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 48–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of BaliPresentando la primera y única de su tipo, La Firma de Umalas — la mezcla perfecta de lujo y una inversión sólida.Ubicado en el corazón del "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak, Kerobokan), el complejo ofrec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
160,000
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Apartamentos 3 habitaciones
162.0
730,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Complejo residencial Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Complejo residencial Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Complejo residencial Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Complejo residencial Baza Kedungu – residential development in Kedungu, Bali
Kedungu, Indonesia
de
$89,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Kedungu, Bali, Baza Kedungu es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 58 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción …
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Mostrar todo Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesia
de
$112,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$348,194
Apartamentos y villas se ofrecen en un complejo reformado con terminación a mediados de 2025. Actualmente, 5 apartamentos y 3 villas con sus propias parcelas están disponibles para su compra. Todos los apartamentos son de una habitación, y las villas tienen diseños con tres o cuatro dormitor…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pool, 10 minutes away from Sanur Beach, Bali, Indonesia
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$699,069
El complejo consta de 6 villas. Cada casa tiene una gran piscina con una ducha al aire libre y un aparcamiento.Las villas son ideales tanto para residencia permanente como para alquiler.Ubicación e infraestructura cercana Las villas se encuentran en una ubicación tranquila y acogedora, a poc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$2,39M
Las villas modernas se construirán en un estilo industrial. Bamboo fuera de las ventanas crea una sensación de calma y tranquilidad. Cada villa incluye:Piscina 80 m2 con zona de relajaciónCocina abierta con zona de barbacoaJacuzzi y saunaCine y fogata en la terrazaEspaciosa sala de estar 95 …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$108,438
Un complejo de 8 apartamentos en Bali. Una exquisita fiesta en medio de terrazas de arroz y montañas, donde cada amanecer y puesta de sol es una obra maestra de la naturaleza. Su lujoso paraíso aislado con fácil acceso a la cultura local vibrante - perfección diseñada para vivir y alquilar.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,981
Los apartamentos se entregan con acabado llave en mano, muebles y electrodomésticos de clase premium. Perfecto para inversión y residencia personal. Las comodidades del proyecto son piscina, co-working, sala de estar, spa, sala de vapor, lugares para fiestas.El diseño es un diseño acogedor y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Mostrar todo Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonesia
de
$94,987
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.Panorama general del proyecto:Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta ex…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$134,204
Un moderno complejo hotelero, con todo el ambiente para una vida cómoda, incluye:Planta baja - sala de conferencias, espacio de exposiciones, estacionamiento subterráneo, oficinas internas, cocina y áreas de almacenamiento.Primera planta - piscina, sala de estar, club de día de piscina, rest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Mostrar todo Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Nusa Dua, Bali, Green Village es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 340 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios …
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Mostrar todo Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$129,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Bukit, Bali, Volcán (Комплекс 9) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 123 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en ma…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Mostrar todo Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesia
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 135 m²
1 objeto inmobiliario 1
📊 Villa Premium de 2 dormitorios en fincas de flores, BaliPropietario de propiedad privada ← Comunidad privada de 20 Villas ← Residencia " Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali📈 Principales detalles de la propiedad• Precio: desde 500.000 USD• Tamaño de la villa: 106 m2• Parcela de …
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Kerobokan, Bali, Gate 11 es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, comerciales. Total de 12 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha emitido …
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$83,466
Hay 38 apartamentos en un complejo moderno en el corazón de Ubud. Tipos de apartamento: estudios estándar, estudios de vidrio, apartamentos con arcos y apartamentos dúplex. Los apartamentos son ideales para reventar durante la construcción o para alquilar a nómadas o freelancers digitales, o…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$288,503
El complejo incluye 10 villas modernas, ideales tanto para vivir como para la inversión,Características:abundante luz naturalterrazas abiertas con vistas al océanoalgunas villas tienen piscinas privadasInstalaciones y equipos en la casa TVAire acondicionadoOvenMicroondasNeveraHobVentajas La …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$72,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Situado en Nusa Dua, Bali, VIBE HOTEL es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece hotel. Total de 32 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 72.60…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesia
de
$646,644
Mini-complejo de exquisitas villas llave en mano. Hay villas con 3 y 4 habitaciones para elegir. En este complejo, todo se piensa en el más mínimo detalle, capaz de formar nuevos hábitos. Las villas son adecuadas tanto para vivir como para alquilar. Cada villa ofrece varios dormitorios con s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Mostrar todo Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial LUMA UBUD – residential development in Ubud, Bali
Ubud, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Ubud, Bali, LUMA UBUD es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 33 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción …
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Mostrar todo Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesia
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa Plan de pagos: hasta 12 meses Entrega: diciembre de 2024 ROI: 17%< /p> 1. Descripción: Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están u…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$85,099
Situado en el exclusivo enclave costero de Nusa Dua, complejo ofrece un refinado retiro donde convergen lujo, cultura y conexión. Rodeado de hospitalidad de clase mundial y playas prístinas, redefine la vida moderna con una selección de elegantes apartamentos, casas adosadas y villas, cada u…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$392,961
Se ofrecen las dos últimas villas con piscina infinita y un entorno verde, con un precio de $300,000 y $380.000. Las villas modernas, diseñadas según un proyecto único, se construirán en cumplimiento de las tecnologías europeas y el control de calidad en cada etapa. Cómodo y espacioso - un h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$99,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pererenan, Bali, Elysium es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 350 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Se…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$147,435
El complejo incluye 67 apartamentos, villas y casas adosadas. El proyecto forma parte integrante del ecosistema de Nuanu, ofreciendo a sus residentes acceso pleno a infraestructuras bien desarrolladas, zonas verdes, centros de entretenimiento e instalaciones educativas.Infraestructura de la …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Mostrar todo Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Apart - hotel Aparthotel Investment in Black Sands Oasis in Bali Profitability 12-16% per annum | Payback in 7-9 y
Beraban, Indonesia
de
$109,700
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 1
Área 73 m²
1 objeto inmobiliario 1
📊 Inversión en Black Sands Oasis en BaliRendimiento del 12 al 16% por año Silencioso período 7 a 9 añosNuanu, Bali📈 Metrices de inversiónProducción esperada: 12-16% anualPeríodo de reembolso previsto: 7 a 9 añosFormato: StudioFinalización del proyecto: 2028Estructura de propiedad:📍 Ubicación…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.3
189,700
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$134,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, Ramada Encore by Wyndham Bali Anta es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, hotel. Total de 182 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Per…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Mostrar todo Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesia
de
$340,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 87–158 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Jungle Flower Villas es un complejo único de 10 villas ubicado en el corazón de Bali, Ubud. Este centro cultural y espiritual de la isla es conocido por su belleza natural y su atmósfera tranquila. Las villas están rodeadas de selva y rodeadas de vegetación, creando una sensación de total pr…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Mostrar todo Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Villa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth
Beraban, Indonesia
de
$249,700
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
📊 Inversión 2BD Villa en Black Sands Oasis, BaliRendimiento 13% por año ← Payback 7.7 años ← Formato familiar + crecimiento del capital Nuanu, Bali📈 Metrices de inversión• Precio: 249,700 USD• Superficie: 104,6 m2• Formato: Villa privada de 2 dormitorios• Ingresos estimados de alquiler: alre…
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Mostrar todo Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$121,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Pandawa, Bali, BODY SENSE es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 51 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $121,00…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
Ofrecemos casas adosadas con piscinas de 5 x 2,5 m, terrazas en la azotea y plazas de aparcamiento.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona turística de Uluwatu, a 8 minutos del océano y a 30 minutos del aeropuerto.Karma …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$217,869
Moderno complejo de dos plantas de 6 casas adosadas en colores delicados con piscina privada y plantas exóticas.Cada casa tiene dos amplios dormitorios con baño en el suelo y en los primeros pisos, un estudio, cocina y salón. Un balcón y grandes ventanas panorámicas dan a las terrazas de arr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Mostrar todo Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonesia
de
$159,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset SuiteRendimiento más alto ← Regreso más rápido tención Gestión por Wyndham Hotels & ResortsPlaya Melasti, Uluwatu📈 Aspectos destacados de las inversionesPrecio: 159,900 USDProducción esperada: 11-14% anualPeríodo de reembolso previsto: 7 a 8 años…
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$89,535
El complejo turístico de primera calidad en la segunda línea del océano consta de apartamentos y villas.Los apartamentos modernos están construidos en estilo balinés, y tienen ventanas de suelo a techo, diseños convenientes y balcones privados.Las villas inteligentes están en la planta baja …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$742,980
Ofrecemos amplias y luminosas villas con jardines y piscinas.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Berawa Beach está situada en la costa suroeste de la isla de Bali
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial Oasis II – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$235,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Batu Bolong, Bali, Oasis II es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece villas смарт. Total de 9 unidades. Finalización estimada: 2024. Actualmente el proyecto se completa y está listo para…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$1,84M
Una villa de lujo con una amplia zona de salón en la azotea con vistas al océano, un jardín tropical y una piscina infinita. Acabados de alta calidad, materiales premium, soluciones de diseño exitosas - todo lo mejor se realiza en este proyecto.Una increíble villa de cinco habitaciones se di…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Ungasan, Indonesia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 33–55 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay u…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 3) – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комлпекс 3) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece adosados. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Precios unitarios: de 190.0…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Mostrar todo Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonesia
de
$157,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.Esto no es sólo un nuevo o…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$236,274
El complejo incluye 15 casas adosadas amuebladas con 1, 2 o 4 dormitorios.Características:Piscinas privadasestacionamientoterrazapatioVentajas El rendimiento esperado es del 10-16%.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la zona turística más buscada con los mejores …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
El complejo residencial consta de 44 apartamentos y 4 villas. Hay un restaurante y un cine en el techo del complejo.Ventajas 5% de descuento para un pago 100%pleno apoyo jurídicodecoración interior y mobiliarioplan de negocios para gestionar la propiedad después de la terminaciónROI - 17%pro…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Mostrar todo Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesia
de
$129,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
📊 Inversiones en Amani Melasti Hotel en BaliYield 10–14% per annum ← Payback period 7–9 años tención Gestión por Wyndham Hotels & ResortsPlaya Melasti, Uluwatu📈 Metrices de inversiónProducción esperada: 10-14% anualPeríodo de reembolso previsto: 7 a 9 añosFormato: unidad hotelera de inversió…
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$160,169
Un complejo premium de 50 apartamentos con terraza en la azotea.Características:vistas de las terrazas del océano y el arrozgran piscina infinitarestauranteespacio de trabajogimnasioTerminación - 2o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en Canggu, a …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
El complejo de villa aislado en Ubud, Bali, ofrece vistas impresionantes y se encuentra a poca distancia de una cascada pintoresca. Los huéspedes pueden disfrutar de la armonía con la naturaleza aquí y escapar del ajetreo y bullicio de la vida urbana. El proyecto incluye 12 villas con 2-3 do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonesia
de
$468,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, áticos. Total de 146 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Preci…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Mostrar todo Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Batu Bolong, Bali, XO Canggu es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 35 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está …
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$396,941
Ofrecemos villas premium con jardín y piscinas.La residencia cuenta con piscina panorámica, aparcamiento subterráneo, centro de spa con sauna, centro de fitness, sala de estar con chimenea, biblioteca.Terminación - 3o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoEle…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Mostrar todo Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Villa en Bali 1 dormitorio • Green Village Nusa Dua • 700 m al océano • rendimiento del 12%📊 Metrices de inversión• Rendimiento previsto: del 12% anual• Formato: Villa de 1 dormitorio• Ubicación Premium: Nusa Dua• Plan de instalación para desarrolladores disponible• Título: 27 años + extensi…
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$158,180
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de varios tipos de estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grand…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia. Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
300,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
640,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$152,210
Los apartamentos combinan confort moderno y coziness con el potencial de crecimiento de valor significativo e ingresos estables. Como producto de inversión, se trata de una inversión a largo plazo en un proyecto de alta calidad, bien pensado.Preciosos y seguros apartamentos siempre atraen la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Mostrar todo Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$163,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 57–105 m²
2 objetos inmobiliarios 2
LOFT Umalas es un moderno complejo residencial en un barrio tranquilo y verde rodeado de villas y campos de arroz. Es la opción perfecta para las familias: no hay lugares ruidosos cerca, y sólo 7 minutos en bicicleta a la playaEl complejo ofrece:Adosados espaciosos y elegantes apartamentos l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
111,000
Villa
105.0
259,000
Desarrollador
SWOI DEVELOPMENT
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
Seminyak, Indonesia
de
$133,309
Un complejo hotelero de nueva formato para Bali: arquitectura loft y estilo premium combina con la atmósfera de libertad de la isla.El concepto cuenta con apartamentos de lujo de dos niveles diseñados para aquellos que buscan una calidad intransigente.Infraestructura privada, techos altos y …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos y villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas a la bahía. La residencia cuenta con una piscina comunitaria y un bar, una zona de coworking, un gimnasio, un restaurante en la azotea, una sala de masajes, un estudio de yoga, servicio de conserjería y se…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$149,226
Cuatro apartamentos de 1 dormitorio en un complejo renovado en Ubud con vistas directas a la selva. El complejo cuenta con 2 piscinas y un jardín para caminar.El complejo se completó en 2023, por lo que ya muestra cifras reales de ocupación por año y rentas de alquiler. La ocupación real es …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Complejo residencial Escapist – residential development in Ubud, Bali
Peliatan, Indonesia
de
$83,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Ubud, Bali, Escapist es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 38 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción e…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Complejo residencial SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Complejo residencial SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Complejo residencial SALT of Virgin Beach – residential development in Karanggasem, Bali
Bugbug, Indonesia
de
$243,100
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Karanggasem, Bali, SALT de la Virgen Playa es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 84 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de la unidad: de $2…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$440,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Melasti, Bali, Melasti Apartments es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de resort. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 20 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Pre…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$180,563
Residencias Premium de lujo ecológico en Bali, diseñadas con materiales de alta calidad, tecnologías avanzadas de ahorro de energía y su propia infraestructura de club privado. Las residencias tienen vistas panorámicas de la selva tropical, pintoresco jardín y campos de arroz verde. Todas la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$166,138
El complejo hotelero de la marca mundialmente famosa de Bali está disponible. El complejo está situado en el territorio del popular club de playa Finns. También en el territorio se ubicará:Piscina para adultosCentro de agua infantil SplashPiscina de 866 m2Piscina de 25 metrosGimnasioTechnogy…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, Pandawa Dream es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 300 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Complejo residencial Y-WAY Boutique Hotel – residential development in Seseh, Bali
Cemagi, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Seseh, Bali, Y-WAY Boutique Hotel es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 26 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 150.00…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$243,735
Ofrecemos diferentes villas (venta) y casas adosadas en un prestigioso y a gran escala proyecto. Las villas tienen piscinas privadas. En total, se proyectan alrededor de 600 unidades (en 3 etapas de construcción) en una superficie de 21 hectáreas.La residencia cuenta con restaurantes, cafete…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$243,735
Villas se ofrecen en venta en un pequeño complejo renovado en Ubud. En total, el complejo contará con 6 villas de dos dormitorios, 3 de tres dormitorios y 1 de cinco habitaciones, así como 8 apartamentos y 1 ático.Los bienes de inversión en el proyecto propuesto son adecuados no sólo para el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Ocean Bliss – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesia
de
$130,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Berawa, Bali, Ocean Bliss es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 12 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expe…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$397,936
Descubra la combinación única de comodidad, estilo y belleza natural en una de las islas más pintorescas del mundo. Apartamentos, casas adosadas y villas están disponibles en una ubicación atractiva junto a Parq Ubud. La compleja infraestructura:deportes2 piscinasparque acuático infantilclub…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$746,128
Ofrecemos amplia villa con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermoso jardín, plaza de aparcamiento, zona de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ventajas Si decide alquilar su villa para maximizar el potencial de retorno de su i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesia
de
$181,657
El nuevo complejo consta de 103 residencias, con una selección de 9 tipos diferentes. En el territorio del complejo habrá:restaurante y barSPApiscinas públicas y privadastienda de frutasáreas de trabajo y descansoestacionamientoServicios para residentes e invitados:catering y otros servicios…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al océano y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 23 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está lis…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$245,625
Prestigiosos apartamentos con servicio situados en la impresionante playa de Nusa Dua. Cada edificio cuenta con impresionantes vistas al océano, proporcionando a los residentes una experiencia de vida realmente inolvidable. El complejo ofrece una amplia gama de servicios de primera clase, in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$885,406
Ofrecemos villas totalmente equipadas con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermosos jardines, plazas de aparcamiento, áreas de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con servicio de seguridad y conserjería alrededor de la hora.¡Sólo quedan 2 villas en venta!Instal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Mostrar todo Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** es un complejo ultra lujoso situado en la primera playa del Océano Índico en la prestigiosa zona de Sanur. Sanur es conocido como el complejo más desarrollado de Bali con un paseo pintoresco de 5,5 km, playas de arena blanca prístina y una tranquila laguna protegida p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
Precio en demanda
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Mostrar todo Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Hotel Investicionnyj nomer Mezzanine v X Hotel Bali Dohodnost do 14 godovyh Okupaemost 7 8 let Otelnyj format pod upravleniem Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesia
de
$268,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 37–47 m²
1 objeto inmobiliario 1
📊 Sala de Inversiones de Mezzanine en X Hotel, BaliRendimiento hasta un 14% por año ← Payback 7-8 años Silencio Hotel formato de inversión bajo administración Nuanu Creative City, Bali📈 Metrices de inversión• Precio: desde 268.000 USD• Superficie: 62 m2• Formato: Habitación de dos niveles (S…
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Un proyecto con un umbral de entrada bajo en una prestigiosa ubicación a pocos minutos en coche del océano azul y una de las mejores playas de Bali - Melasti Beach.La residencia cuenta con un jardín de infancia y estudios infantiles, una piscina de 40 x 50 m y jardines deportivos, restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial Allex Villas ( Комплекс 6) – residential development in Pererenan, Bali
Canggu, Indonesia
de
$235,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Pererenan, Bali, Allex Villas ( Комлпекс 6) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas, casas adosadas. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar.…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$146,242
El complejo consta de 66 casas adosadas de primera calidad, de las cuales sólo 6 lotes de un dormitorio y 12 de dos dormitorios están disponibles para su compra. La infraestructura del complejo se integra armoniosamente en el paisaje y, naturalmente, se encuentra en una corriente. Incluye:Re…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Complejo residencial Sunny Apart I – residential development in Berawa, Bali
Tibubeneng, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Berawa, Bali, Sunny Apart Soy un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 42 unidades. Finalización estimada: 2023. Actualmente el proyecto se completa y está listo para…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Mostrar todo Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali
Pererenan, Indonesia
de
$107,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Pererenan, Bali, ROYAL OASIS es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 76 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Preci…
Agencia
Balinsky
Dejar una solicitud
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$393,956
Las ubicaciones pueden ser premium, buscadas, estratégicas o excepcionales. En el punto más codiciado de la isla, a sólo 2 minutos de la famosa playa de la isla - Uluwatu, propiedad hotelera con vistas al mar y un número limitado de unidades se está construyendo. La tarea de los arquitectos …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Mostrar todo Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
En el mapa
1 2 3
Realting.com
Ir