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Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali

Kutuh, Indonesia
de
$90,000
28/4/26
$90,000
28/4/26
$80,000
28/4/26
$90,000
28/4/26
$80,000
27/4/26
$90,000
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27/4/26
$90,000
27/4/26
$80,000
27/4/26
$90,000
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ID: 35398
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Pandawa, Bali, Pandawa Dream es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 300 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $80.000 a $360,000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Kutuh, Indonesia
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