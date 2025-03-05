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Complejo residencial Elysium – residential development in Pererenan, Bali

Pererenan, Indonesia
de
$99,500
;
6
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ID: 35390
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Pererenan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Pererenan, Bali, Elysium es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 350 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios de la unidad: de 99.500 dólares a 649.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Pererenan, Indonesia
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