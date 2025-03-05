  1. Realting.com
  Apart hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Apart hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Bukit, Indonesia
$119,000
12
ID: 27553
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/9/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Karangasem
  • Ciudad
    Kecamatan Karangasem
  • Pueblo
    Bukit

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inversores.

La proximidad al océano y el acceso conveniente a las principales instalaciones de infraestructura hacen que este proyecto sea conveniente en el mercado inmobiliario.

Nuestro complejo formará parte de una gran cadena hotelera internacional Ramada Encore.

  • Dormitorios: estudios, 1, 2, 3
  • Superficie: 31 m2 - 259 m2
  • Muebles: totalmente amueblado

Precio:

  • Habitaciones superiores - 31 m2 de 119.000 USD
  • Habitaciones de lujo - 42 m2 de 141,000 USD
  • Villa de 1 dormitorio - 80 m2 de 210,000 USD
  • Villa de 2 dormitorios - 138 m2 de 253.000 USD


Título 50 años + renovación prioritaria.

Para inversores:

  • Reventa: Ganancia hasta un 30%
  • Alquiler: Asegurar un ingreso estable de hasta un 18%

Plan de pago:

  • Pago de baja 25%
  • Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • 2 piscinas con vistas al mar
  • SPA Centro
  • 2 restaurantes y un bar
  • Zonas de senderismo
  • Zona de carga
  • Cine
  • Campo educativo infantil
  • Y mucho más

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Bukit, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
