Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Comercial
  4. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Indonesia

bienes raíces comerciales
39
hoteles
28
De inversiones Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud en Cimenyan, Indonesia
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Ubud
Cimenyan, Indonesia
Área 720 m²
Setter Ubud es un moderno espacio de coworking con oficinas privadas ubicadas en el corazón …
$1,05M
Dejar una solicitud
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa en Tibubeneng, Indonesia
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonesia
Área 1 100 m²
Número de plantas 2
Un espacio de coworking moderno y una red de oficinas privadas ubicadas en el corazón de Ber…
$1,50M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir