  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Villa XO Pandawa Villas

Villa XO Pandawa Villas

Kutuh, Indonesia
de
$300,000
5/11/25
$300,000
28/3/25
$380,000
;
29
Dejar una solicitud
ID: 25526
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Kutuh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 102.0
Precio por m², USD 3,725
Precio del apartamento, USD 380,000

Localización en el mapa

Kutuh, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$210,000
Villa s vidom na okean
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesia
de
$215,000
Villa ESCAPE CONCEPT VILLAS
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$492,757
Villa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Lingk Bukit Ngandang, Indonesia
de
$150,000
Está viendo
Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesia
de
$300,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Mostrar todo Villa s vidom na risovye terassy
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$330,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa 2 Pisos 2 Dormitorios Piscina Terraza Amplia sala de estar Área: Edificio - 183.5 m² Terreno - 220 m² Precio: 365,000 $ (1,989 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Ingresos por día: 250 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Villa s vidom na okean
Bukit, Indonesia
de
$490,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Mostrar todo Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Villa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonesia
de
$350,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 200 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa familiar con una gran superficie. ROI previsto: 17 %. El concepto del complejo incluye: - Sistema "hogar seguro" - Empresa gestora con experiencia trabajando con niños - Zona de juegos para niños en cada villa - Menú infantil y sala de juegos en el restaurante de la villa - …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones