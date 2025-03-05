  1. Realting.com
  4. Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE

Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE

Wana Giri, Indonesia
$355,200
8
ID: 4612
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/11/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Buleleng
  • Pueblo
    Wana Giri

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Sobre el complejo

¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador!

La primera residencia de lujo de LUXURY AMALI RESIDENCE en Bali en la prometedora zona de Uluvatu.

Las casas están ubicadas entre las rocas blancas, con una reparación completa de « llave en mano » con impresionantes vistas al océano. Con una cuota sin intereses de 24 meses.

A poca distancia de las playas de Impossibles y Bingin.

Bali es uno de los más atractivos para la inversión en bienes raíces con alto potencial de ingresos.

El complejo está equipado con comodidades para una estancia confortable:
- Servicio de conserjería personal de 5 estrellas
- Restaurante del hotel y dos piscinas ( incluyendo piscina infinita de 68 metros )
- Centro de gimnasios y bienestar
- Club de niños
- Seguridad las 24 horas y personal a tiempo completo en el sitio

¡Llama o escribe! ¡Seleccionaremos para usted alojamiento de acuerdo con sus parámetros y deseos! Apoyo legal garantizado.


¿Por qué es beneficioso para ti:
- Seleccionaremos bienes inmuebles en Bali por su presupuesto y deseos completamente GRATIS;
- El rendimiento promedio de los apartamentos de alquiler en el año es del 15-20%. Ofrecemos solo instalaciones rentables, tanto para alquiler como para residencia permanente;
- Las propiedades inmobiliarias en Bali están creciendo en precio en aproximadamente un 15-20%;
- Somos un representante exclusivo de los mejores desarrolladores. Proporcionaremos las mejores instalaciones a los precios más favorables;
- Ayudaremos a obtener una transacción segura y a administrar bienes inmuebles;
- Conocer, mostrar y contar todo sobre bienes raíces y vida en este hermoso país;
- Apoyo legal desde el principio hasta el final de la transacción como regalo;
- Instalaciones cómodas sin intereses.

Localización en el mapa

Wana Giri, Indonesia

