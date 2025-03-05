Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali

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Jalan Danau Tamblingan, 33 Respati Sanur Beach Hotel
Características del objeto
Detalles de la propiedad
Año de construcción
2027
Opciones de acabado
Con acabado
Detalles del interior
Detalles de seguridad:
Seguridad
Detalles del exterior
Detalles del exterior:
Piscina
Área vallada
Además
Empresa de gestión
Sobre el complejo
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Русский
Situado en Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, áticos. Total de 146 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $468.000 a $1,170.500. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.
Localización en el mapa
Denpasar, Indonesia
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Alimentación
Finanzas
Ocio
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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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