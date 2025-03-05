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Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali

Benoa, Indonesia
de
$110,000
;
10
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ID: 35404
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Nusa Dua, Bali, Green Village es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 340 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 110.000 dólares a 420.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Benoa, Indonesia
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