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Obra nueva en venta en Sukawati

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Pueblo de cabañas Moono
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Pueblo de cabañas Moono
Batuan, Indonesia
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Año de construcción 2027
Número de plantas 2
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