Apart hotel BAZA KEDUNGU

BAZA KEDUNGU es un complejo de 54 apartamentos al estilo de California Costa.

Situado en la primera costa de una de las principales zonas de surfistas de Bali - Kedungu.

I trimestre 2026 Entrega del objeto

25 años Lishold con una opción de extensión por otros 30 años

50% Primer pago, el resto después de la entrega del objeto

El complejo es gestionado por su propia empresa de gestión Baza Management (20% Comisión)

¿Cuáles son las responsabilidades del CC:

Sesión de fotos del objeto y colocación en reservas

Servicio de conserjería, check-in y salida de los huéspedes

Servicios de limpieza, reparación y lavandería

Organización del complejo

Traslado y escolta de huéspedes

Alquiler, trabajo con reservas

Kedungu es una pintoresca costa del suroeste de Bali conocida por sus playas aisladas.

Un lugar ideal para los amantes del surf, ofreciendo olas para todos los niveles de preparación, desde principiantes a profesionales.

Además del surf, Kedungu fascina con su ambiente tranquilo y belleza natural. Aquí podrá disfrutar de paseos a lo largo de la playa, impresionantes puestas de sol y vistas de campos de arroz verde, creando una sensación de total soledad y armonía con la naturaleza.

La zona se está desarrollando y resultando más atractiva para los turistas e inversores. En los últimos años han aparecido nuevos restaurantes aquí.

cafeterías e instalaciones de infraestructura, haciendo de Kedungu un destino prometedor para el ocio y la inversión.

Lo que se incluye en la suma de compra:

1 Unidad de elección

2 Acceso a toda la infraestructura del complejo

3 Mobiliario completo

4 Técnicas

5 Inscripción jurídica

6 Contrato con Baza Management Company