Apart hotel BAZA KEDUNGU

Kedungu, Indonesia
$79,000
6
ID: 20942
Última actualización: 30/1/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan
  • Ciudad
    Desa Belalang
  • Pueblo
    Kedungu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    3

Sobre el complejo

BAZA KEDUNGU es un complejo de 54 apartamentos al estilo de California Costa.
Situado en la primera costa de una de las principales zonas de surfistas de Bali - Kedungu.

  • I trimestre 2026 Entrega del objeto
  • 25 años Lishold con una opción de extensión por otros 30 años
  • 50% Primer pago, el resto después de la entrega del objeto

El complejo es gestionado por su propia empresa de gestión Baza Management (20% Comisión)

¿Cuáles son las responsabilidades del CC:

  • Sesión de fotos del objeto y colocación en reservas
  • Servicio de conserjería, check-in y salida de los huéspedes
  • Servicios de limpieza, reparación y lavandería
  • Organización del complejo
  • Traslado y escolta de huéspedes
  • Alquiler, trabajo con reservas

Kedungu es una pintoresca costa del suroeste de Bali conocida por sus playas aisladas.

Un lugar ideal para los amantes del surf, ofreciendo olas para todos los niveles de preparación, desde principiantes a profesionales.

Además del surf, Kedungu fascina con su ambiente tranquilo y belleza natural. Aquí podrá disfrutar de paseos a lo largo de la playa, impresionantes puestas de sol y vistas de campos de arroz verde, creando una sensación de total soledad y armonía con la naturaleza.

La zona se está desarrollando y resultando más atractiva para los turistas e inversores. En los últimos años han aparecido nuevos restaurantes aquí.
cafeterías e instalaciones de infraestructura, haciendo de Kedungu un destino prometedor para el ocio y la inversión.

Lo que se incluye en la suma de compra:

1 Unidad de elección

2 Acceso a toda la infraestructura del complejo

3 Mobiliario completo

4 Técnicas

5 Inscripción jurídica

6 Contrato con Baza Management Company

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 26.5 – 37.6
Precio por m², USD 2,633 – 2,981
Precio del apartamento, USD 79,000 – 99,000

Localización en el mapa

Kedungu, Indonesia

