Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.

Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.

El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y ofrece 270° vistas panorámicas al mar. Incluso con el nuevo desarrollo, la ubicación elevada garantizará una vista completamente sin obstáculos.

Plan de pago:

Pago de baja: 30%

No-interest installments until completion of construction

Fecha final: Q2 2028.

Información legal:

Color de la tierra - rosa

Título - 27 años + renovación prioritaria

Tipos de villa:

villas 1BR - 70 m2

1BR villas + azotea - 75 m2

2BR villas - 100 m2

3BR villas + azotea - 140 m2

Servicios complejos: