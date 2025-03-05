  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Benoa, Indonesia
de
$168,000
BTC
1.9983266
ETH
104.7408384
USDT
166 098.9969796
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
Dejar una solicitud
ID: 32950
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 015320
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 28/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa
  • Ciudad
    Nusa Dua

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.

Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.

El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y ofrece 270° vistas panorámicas al mar. Incluso con el nuevo desarrollo, la ubicación elevada garantizará una vista completamente sin obstáculos.

Plan de pago:

  • Pago de baja: 30%
  • No-interest installments until completion of construction

Fecha final: Q2 2028.

Información legal:

  • Color de la tierra - rosa
  • Título - 27 años + renovación prioritaria

Tipos de villa:

  • villas 1BR - 70 m2
  • 1BR villas + azotea - 75 m2
  • 2BR villas - 100 m2
  • 3BR villas + azotea - 140 m2

Servicios complejos:

  • 4 restaurantes con azoteas y vistas al mar
  • 2 bares
  • Tribunales de Padel
  • SPA y gimnasio (1.500 m2)
  • Zona de barbacoa
  • Espacio de trabajo para 100 personas
  • Tiendas
  • Club educativo infantil para niños de 2 a 14 años (1.200 m2)

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa Ubud Dream
Ubud, Indonesia
de
$215,000
Pueblo de cabañas Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonesia
de
$225,000
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Villa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonesia
de
$150,000
Villa BALIWOOD
Wana Giri, Indonesia
de
$700,000
Está viendo
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Mostrar todo Villa GREEN 2
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa a pocos minutos del océano. Villa en una zona popular con alta demanda de alquiler. 2-3 dormitorios son el segmento más buscado en alquiler. Villa con un diseño moderno y está totalmente listo para la ocupación. Todas las comodidades, incluyendo muebles de alta calidad, harán su vida c…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Mostrar todo Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Villa STETSYUK DEVELOPMENT
Tegalinggah, Indonesia
de
$225,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones