Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.

Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.
Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.
El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y ofrece 270° vistas panorámicas al mar. Incluso con el nuevo desarrollo, la ubicación elevada garantizará una vista completamente sin obstáculos.
Plan de pago:
Fecha final: Q2 2028.
Información legal:
Tipos de villa:
Servicios complejos: