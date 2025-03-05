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Complejo residencial LAGUNA (Комплекс 7) – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesia
de
$124,900
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ID: 35401
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

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Русский Русский
Situado en Batu Bolong, Bali, LAGUNA (Комплекс 7) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 239 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 124.900 dólares a 699.900 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Canggu, Indonesia
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Canggu, Indonesia
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