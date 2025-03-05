Hotel Art Boutique Hotel – residential development in Ubud, Bali

Situado en Ubud, Bali, Art Boutique Hotel es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para aquellos que valoran la naturaleza, la tranquilidad y el lento ritmo de vida de la selva. El proyecto ofrece hotel. Total de 56 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha sido emitido. Precios unitarios: de 95.000 a 120.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.