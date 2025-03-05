  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali

Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali

Kuta Selatan, Indonesia
de
$290,000
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35391
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Dirección
    Jalan Puri Kulat

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Uluwatu, Bali, TAMORA AXIS es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 60 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de $290.000 a $316.000. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Kuta Selatan, Indonesia
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$112,900
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$440,000
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$373,065
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$118,060
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$350,000
Está viendo
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Kuta Selatan, Indonesia
de
$290,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$746,128
Ofrecemos amplia villa con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermoso jardín, plaza de aparcamiento, zona de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ventajas Si decide alquilar su villa para maximizar el potencial de retorno de su i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$436,734
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de villas de dos y tres niveles con 1–5 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grandeZona de yog…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Mostrar todo Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones