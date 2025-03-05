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Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesia
de
$160,000
;
7
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ID: 35355
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

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Situado en Batu Bolong, Bali, XO Canggu es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 35 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha expedido el permiso de construcción SLF. Precios de la unidad: de 160.000 dólares a 250.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Canggu, Indonesia
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