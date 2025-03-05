Complejo residencial XO Canggu – residential development in Batu Bolong, Bali

Situado en Batu Bolong, Bali, XO Canggu es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 35 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha expedido el permiso de construcción SLF. Precios de la unidad: de 160.000 dólares a 250.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.