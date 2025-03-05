Apart hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Investment Studio Apartments en ZEN Hotels & Residences, Bali
Rendimiento hasta un 12,9% por año ← Payback 7-8 años
📈 Metrices de inversión
• Precio: desde 95.000 USD
• Superficie: desde 32 m2
• Formato: Studio Apartment
• Rendimiento previsto: hasta un 12,9% anual
• Handover: 2027
• Estructura de propiedad: Leasehold 30 años con opción de extensión
📍 Ubicación y demanda
• Melasti Playa: una de las zonas más escénicas y de rápido desarrollo del sur de Bali
• A sólo 500 metros del océano
• 30 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional
• Cerca de los distritos de Uluwatu, Nusa Dua y Jimbaran
• Demanda turística estable durante todo el año
🏨 Ventajas de formato
• Precio de entrada más asequible dentro del proyecto
• Liquidez de alta reventa
• Opción de combinar dos estudios en una unidad más grande
• Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo
• Costos bajos de mantenimiento
🏗 Concepto del proyecto
• ZEN Hotels & Residences — un complejo de bienestar conceptual cerca del océano
• Unico jardín japonés de más de 5.000 m2
• Centro de spa, gimnasio fitness, espacios de yoga
• Restaurante de firma y áreas de relajación para los residentes
• Zonas de trabajo e infraestructura familiar
💼 Términos de compra
• Pago de baja: 30%
• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción
• Calendario de pago flexible sin financiación bancaria
🛡 Seguridad jurídica
• Designación de zonificación turística
• permisos de tierra y construcción disponibles bajo petición
• Empresa de gestión profesional a nivel turístico
• La propiedad de arrendamiento es un formato estándar y seguro para inversores extranjeros en Bali
🏘 Otras opciones de compra en el complejo
• Studio Apartments, de 95.000 USD
• Apartamentos Zen 1–2 Dormitorios – desde 185.000 USD
• Villas inteligentes con piscina privada y azotea, desde 262,500 USD
• Capacidad para seleccionar un formato de propiedad basado en estrategia de inversión y presupuesto
Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.