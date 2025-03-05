Apart hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali

📊 Investment Studio Apartments en ZEN Hotels & Residences, Bali

Rendimiento hasta un 12,9% por año ← Payback 7-8 años

📈 Metrices de inversión

• Precio: desde 95.000 USD

• Superficie: desde 32 m2

• Formato: Studio Apartment

• Rendimiento previsto: hasta un 12,9% anual

• Handover: 2027

• Estructura de propiedad: Leasehold 30 años con opción de extensión

📍 Ubicación y demanda

• Melasti Playa: una de las zonas más escénicas y de rápido desarrollo del sur de Bali

• A sólo 500 metros del océano

• 30 minutos a Ngurah Rai Aeropuerto Internacional

• Cerca de los distritos de Uluwatu, Nusa Dua y Jimbaran

• Demanda turística estable durante todo el año

🏨 Ventajas de formato

• Precio de entrada más asequible dentro del proyecto

• Liquidez de alta reventa

• Opción de combinar dos estudios en una unidad más grande

• Adecuado para alquileres a corto y mediano plazo

• Costos bajos de mantenimiento

🏗 Concepto del proyecto

• ZEN Hotels & Residences — un complejo de bienestar conceptual cerca del océano

• Unico jardín japonés de más de 5.000 m2

• Centro de spa, gimnasio fitness, espacios de yoga

• Restaurante de firma y áreas de relajación para los residentes

• Zonas de trabajo e infraestructura familiar

💼 Términos de compra

• Pago de baja: 30%

• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción

• Calendario de pago flexible sin financiación bancaria

🛡 Seguridad jurídica

• Designación de zonificación turística

• permisos de tierra y construcción disponibles bajo petición

• Empresa de gestión profesional a nivel turístico

• La propiedad de arrendamiento es un formato estándar y seguro para inversores extranjeros en Bali

🏘 Otras opciones de compra en el complejo

• Studio Apartments, de 95.000 USD

• Apartamentos Zen 1–2 Dormitorios – desde 185.000 USD

• Villas inteligentes con piscina privada y azotea, desde 262,500 USD

• Capacidad para seleccionar un formato de propiedad basado en estrategia de inversión y presupuesto

Deja un comentario y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.