Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Villa Premium de 2 dormitorios en fincas de flores, Bali
Propietario de propiedad privada ← Comunidad privada de 20 Villas ← Residencia " Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali
📈 Principales detalles de la propiedad
• Precio: desde 500.000 USD
• Tamaño de la villa: 106 m2
• Parcela de tierra: desde 265 m2
• Formato: Villa privada de 2 dormitorios
• Handover: Q1 2027
• Estructura de propiedad: **La propiedad (propiedad total y propiedad inmobiliaria)* *
📍 Ubicación y Alrededores
• Situado dentro de Nuanu Creative City — el mayor grupo creativo y de estilo de vida de Bali
• A poca distancia de escuelas, espacios de arte, restaurantes y centros de bienestar
• Comunidad segura cerrada con desarrollo de baja densidad
• Verde entorno natural y ambiente residencial tranquilo
• Fuerte potencial de apreciación de capital de la zona
🏡 Villa Ventajas
• Diseño de nivel único ideal para familias y vivir a largo plazo
• Jardín privado y parcela de tierra personal
• Arquitectura inspirada en el minimalismo japonés y materiales naturales
• Número limitado de villas en el proyecto aumenta la liquidez de reventa
• Adecuado tanto como residencia privada como activo de alquiler a largo plazo
🏗 Concepto del proyecto
• Flower Estates — una comunidad residencial boutique de sólo 20 villas
• Diseño arquitectónico unificado con un alto nivel de privacidad
• Paisajismo individual para cada villa
• Hasta 15 años de garantía estructural
• Vida de residencia en el centro del ecosistema urbano de Nuanu
💼 Términos de compra
• Pago de baja: 30%
• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción
• Calendario de pago flexible sin financiación bancaria
• Opción de cuenta de garantía bloqueada disponible para operaciones seguras
🛡 Seguridad jurídica
• Título de propiedad Full Freehold
• Documentos de tierra y permisos de construcción disponibles bajo petición
• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional
• Estructura de propiedad y registro transparentes
Deja un comentario y enviaré planos y proyecciones de crecimiento de capital.