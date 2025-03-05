Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Villa Premium de 2 dormitorios en fincas de flores, Bali

Propietario de propiedad privada ← Comunidad privada de 20 Villas ← Residencia " Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali

📈 Principales detalles de la propiedad

• Precio: desde 500.000 USD

• Tamaño de la villa: 106 m2

• Parcela de tierra: desde 265 m2

• Formato: Villa privada de 2 dormitorios

• Handover: Q1 2027

• Estructura de propiedad: **La propiedad (propiedad total y propiedad inmobiliaria)* *

📍 Ubicación y Alrededores

• Situado dentro de Nuanu Creative City — el mayor grupo creativo y de estilo de vida de Bali

• A poca distancia de escuelas, espacios de arte, restaurantes y centros de bienestar

• Comunidad segura cerrada con desarrollo de baja densidad

• Verde entorno natural y ambiente residencial tranquilo

• Fuerte potencial de apreciación de capital de la zona

🏡 Villa Ventajas

• Diseño de nivel único ideal para familias y vivir a largo plazo

• Jardín privado y parcela de tierra personal

• Arquitectura inspirada en el minimalismo japonés y materiales naturales

• Número limitado de villas en el proyecto aumenta la liquidez de reventa

• Adecuado tanto como residencia privada como activo de alquiler a largo plazo

🏗 Concepto del proyecto

• Flower Estates — una comunidad residencial boutique de sólo 20 villas

• Diseño arquitectónico unificado con un alto nivel de privacidad

• Paisajismo individual para cada villa

• Hasta 15 años de garantía estructural

• Vida de residencia en el centro del ecosistema urbano de Nuanu

💼 Términos de compra

• Pago de baja: 30%

• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción

• Calendario de pago flexible sin financiación bancaria

• Opción de cuenta de garantía bloqueada disponible para operaciones seguras

🛡 Seguridad jurídica

• Título de propiedad Full Freehold

• Documentos de tierra y permisos de construcción disponibles bajo petición

• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional

• Estructura de propiedad y registro transparentes

