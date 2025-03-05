  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonesia
de
$500,000
BTC
5.9474005
ETH
311.7286858
USDT
494 342.2529154
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
11 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33286
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Tabanan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    1

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

📊 Villa Premium de 2 dormitorios en fincas de flores, Bali

Propietario de propiedad privada ← Comunidad privada de 20 Villas ← Residencia " Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali

📈 Principales detalles de la propiedad

• Precio: desde 500.000 USD

• Tamaño de la villa: 106 m2

• Parcela de tierra: desde 265 m2

• Formato: Villa privada de 2 dormitorios

• Handover: Q1 2027

• Estructura de propiedad: **La propiedad (propiedad total y propiedad inmobiliaria)* *

📍 Ubicación y Alrededores

• Situado dentro de Nuanu Creative City — el mayor grupo creativo y de estilo de vida de Bali

• A poca distancia de escuelas, espacios de arte, restaurantes y centros de bienestar

• Comunidad segura cerrada con desarrollo de baja densidad

• Verde entorno natural y ambiente residencial tranquilo

• Fuerte potencial de apreciación de capital de la zona

🏡 Villa Ventajas

• Diseño de nivel único ideal para familias y vivir a largo plazo

• Jardín privado y parcela de tierra personal

• Arquitectura inspirada en el minimalismo japonés y materiales naturales

• Número limitado de villas en el proyecto aumenta la liquidez de reventa

• Adecuado tanto como residencia privada como activo de alquiler a largo plazo

🏗 Concepto del proyecto

• Flower Estates — una comunidad residencial boutique de sólo 20 villas

• Diseño arquitectónico unificado con un alto nivel de privacidad

• Paisajismo individual para cada villa

• Hasta 15 años de garantía estructural

• Vida de residencia en el centro del ecosistema urbano de Nuanu

💼 Términos de compra

• Pago de baja: 30%

• Plan de instalación de desarrolladores durante la construcción

• Calendario de pago flexible sin financiación bancaria

• Opción de cuenta de garantía bloqueada disponible para operaciones seguras

🛡 Seguridad jurídica

• Título de propiedad Full Freehold

• Documentos de tierra y permisos de construcción disponibles bajo petición

• Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional

• Estructura de propiedad y registro transparentes

Deja un comentario y enviaré planos y proyecciones de crecimiento de capital.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 135.0
Precio por m², USD 4,370
Precio del apartamento, USD 590,000

Localización en el mapa

Tabanan, Indonesia
Educación
Alimentación
Ocio

Reseña en vídeo de villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa GREEN 2
Wana Giri, Indonesia
de
$438,000
Villa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$210,000
Villa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonesia
de
$357,000
Villa AZORA VILLAS
Wana Giri, Indonesia
de
$315,000
Casa adosada Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$260,000
Está viendo
Villa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonesia
de
$500,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Mostrar todo Villa RIVER VILLA
Villa RIVER VILLA
Cemagi, Indonesia
de
$1,85M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 465 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa única con vista al mar y piscina en la azotea. Rentabilidad del alquiler: 20%. Condiciones de pago: reserva - 1%, depósito - 10%, pago del saldo - 90% Villa totalmente equipada con diseño y comodidades modernas. La casa está entregada y lista para entrar a vivir. Ubicación en la mej…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Mostrar todo Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Casa adosada Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada con alto retorno de la inversión. Casa adosada con ingresos pasivos por alquileres diarios. Ingresos por alquiler desde el 20% anual. Reventas desde el 30%. Casa adosada completamente amueblada. Con un hermoso jardín, piscina y terraza. Infraestructura: - Playa 'Pererenan' A …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Villa Village
Mostrar todo Villa Village
Villa Village
Lesser Sunda Islands, Indonesia
de
$175,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Villas modernas con tecnología de hogar inteligente en el corazón de Changu!Altos rendimientos de alquiler!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Changu es la zona más buscada de Bali, combinando la relajación…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones