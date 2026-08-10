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Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
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Complejo turístico Villa in Bali 1 Bedroom • Green Village Nusa Dua • 700 m to the ocean • yield from 12%
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Villa en Bali 1 dormitorio • Green Village Nusa Dua • 700 m al océano • rendimiento del 12%📊 Metrices de inversión• Rendimiento previsto: del 12% anual• Formato: Villa de 1 dormitorio• Ubicación Premium: Nusa Dua• Plan de instalación para desarrolladores disponible• Título: 27 años + extensi…
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Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Manta Livin – residential development in Uluwatu, Bali
Kuta Selatan, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Uluwatu, Bali, Manta Livin es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 106 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. …
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Balinsky
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Villa EDEM I Villas
Villa EDEM I Villas
Villa EDEM I Villas
Benoa, Indonesia
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 74 m²
2 objetos inmobiliarios 2
EDEM I Villas es una colección de villas de estilo griego minimalista con vistas panorámicas al mar en Nusa Dua, South Bali. Cada villa cuenta con 1–3 dormitorios, piscina privada, terraza y azotea con impresionantes vistas al mar. Un llavero totalmente amueblado. 7 minutos en bicicleta para…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
74.0
351,500
Apartamentos 2 habitaciones
74.0
351,500
Desarrollador
BREIG Property
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BREIG Property
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TekceTekce
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Hotel Amani Melasti – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$157,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Melasti, Bali, Amani Melasti es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece hotel. Total de 90 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de la unidad: de 157.000 …
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Balinsky
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Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,981
Los apartamentos se entregan con acabado llave en mano, muebles y electrodomésticos de clase premium. Perfecto para inversión y residencia personal. Las comodidades del proyecto son piscina, co-working, sala de estar, spa, sala de vapor, lugares para fiestas.El diseño es un diseño acogedor y…
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TRANIO
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Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$215,183
Un pequeño complejo de estilo ecotropical constará de sólo 9 apartamentos con piscina compartida. Las ventanas panorámicas ofrecerán vistas a la selva y al océano. Leasehold - 50 años.Etapas del trato:reserva - $6.000transacción terminada dentro de 2 semanaspago (incluso puedes usar criptomo…
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Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
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Smart Home
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Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$686,439
Un complejo residencial de primera clase a 150 m del océano ofrece una selección de apartamentos, villas e infraestructura conveniente. El concepto del complejo combina bienes raíces turísticas con fines de inversión con residencias diseñadas para una vida personal cómoda. Además de varios t…
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Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Villa Onsider
Mostrar todo Villa Onsider
Villa Onsider
Pecatu, Indonesia
de
$360,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Villa exclusiva en Bali es una inversión ideal con un rendimiento de hasta 15% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Con mobiliario completo!Villa moderna de 3 dormitorios En la prestigiosa zona de Uluvatu no es sólo una casa, sino una inversión rentable con alta liquidez. Amplias habitaciones, …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial NAI 1 – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Nusa Dua, Bali, NAI 1 es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, casas adosadas, villas. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 1…
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Balinsky
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pecatu, Indonesia
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 186–275 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo consta de 10 villas de lujo ubicadas en un área de conservación en Bukit. El complejo está situado en una colina con vistas al océano. Cada villa tiene su propia piscina. Las playas de Samsara y Pantai están a poca distancia. Los materiales de primera calidad se utilizan para la …
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Geo Estate
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Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Melasti Apartments – residential development in Melasti, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$440,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Melasti, Bali, Melasti Apartments es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de resort. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 20 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Pre…
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Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$492,445
El moderno complejo residencial, a solo 80 metros del océano, consta de 53 villas con piscinas (sólo 18 casas con 1 y 2 dormitorios quedan a la venta).Garantía del desarrollador bajo el contrato: 10 años de construcción y 2 años de impermeabilidad. Las casas se construyen teniendo en cuenta …
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Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial ROYAL OASIS Black Edition – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$107,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, ROYAL OASIS Black Edition es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista del océano y de calidad de resort. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 24 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está …
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Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
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Smart Home
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Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Kuta Selatan, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Ungasan, Bali, LUMA RESORT es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 7 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PB…
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Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Uluwatu Apartments – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$396,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Uluwatu, Bali, Uluwatu Apartments es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 44 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de…
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Balinsky
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Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesia
de
$422,807
Inmobiliaria de clase europea en el paraíso tropical de Bali! El complejo tendrá una infraestructura club para más de 50 tipos de actividades - áreas de recreación, SPA, gimnasio, piscina, locales de eventos, etc. Un médico y enfermera permanentes estarán disponibles para los residentes en e…
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Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$574,221
El complejo está en una colina en una ubicación natural única: un lado es un cañón, al otro lado es un bosque. Esto crea absoluta privacidad. El complejo cuenta con 18 villas (vendidas), 20 apartamentos, restaurante, biblioteca y centro de spa.La tierra se arrenda por 39 años con un derecho …
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Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
Villa Dreamland
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Villa Dreamland
Pecatu, Indonesia
de
$303,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villas de lujo en Bali (Uluvatu) - una inversión en unas vacaciones paradisíacas y un ingreso estable!¡Con mobiliario completo!¡Instalaciones flexibles!¡El aumento cuesta 10-15% al año!El proyecto Dreamland ofrece elegantes villas de 1-3 dormitorios con piscina privada, ventanas panorámicas …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$89,535
El complejo turístico de primera calidad en la segunda línea del océano consta de apartamentos y villas.Los apartamentos modernos están construidos en estilo balinés, y tienen ventanas de suelo a techo, diseños convenientes y balcones privados.Las villas inteligentes están en la planta baja …
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Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
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Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$130,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 32–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream📊 Metrices de inversión• Rendimiento previsto: del 16% anual• Precio: desde 130.000 dólares• Tamaño del apartamento: 47 m2• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Villa
43.0
110,000
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Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Hotel VIBE HOTEL – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$72,600
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Situado en Nusa Dua, Bali, VIBE HOTEL es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece hotel. Total de 32 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente la construcción está en marcha. Precios unitarios: de 72.60…
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Balinsky
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Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Apart - hotel Ramada Encore by Wyndham Bali Anta – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$134,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, Ramada Encore by Wyndham Bali Anta es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, hotel. Total de 182 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Per…
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Complejo residencial EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial EIGHTH SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$126,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, EIGHTH SENSE es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 73 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. …
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Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$119,380
La compleja infraestructura:servicio de conserjería personallugar equipado para clases de yogaco-workingbarberíasalón de belleza2 restaurantesgimnasioTerminación - 1a parte de 2026.Ventajas 3% de descuento por una sola vez en caso de pago 100%.El ROI esperado es del 17%.Ubicación e infraestr…
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Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Villa Green Village
Mostrar todo Villa Green Village
Villa Green Village
Benoa, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Área 34–140 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
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LOYO & BONDAR
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Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!
Pecatu, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sí…
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Smart Home
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Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$298,452
Ofrecemos villas con terrazas en la azotea y zonas de barbacoa, piscinas y plazas de aparcamiento.Terminación - 1o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila, a 7 minutos de la playa de Melasti, a 14 minutos de una escuela internacio…
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TRANIO
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Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$363,116
El elegante complejo residencial consta de 49 villas de 40 a 120 m2, con una selección de 1, 2 o 3 dormitorios. Opcionalmente, se puede construir una terraza en la planta baja y en el techo de la casa. Debido al arreglo de cascada de las villas en la parcela, cada casa tiene una vista del ma…
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TRANIO
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Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Mostrar todo Villa U Villas 2
Villa U Villas 2
Kutuh, Indonesia
de
$230,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas de lujo en venta en el complejo U Villas Pandawa Plan de pagos: hasta 12 meses Entrega: diciembre de 2024 ROI: 17%< /p> 1. Descripción: Presentamos a su atención un exclusivo complejo de 7 villas dobles en la Península de Bukit, en la zona de Uluwatu, Bali. Las villas están u…
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LOYO & BONDAR
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Complejo residencial Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Surfside Bali – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Uluwatu, Bali, Surfside Bali es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de nivel turístico. El proyecto ofrece villas, apartamentos, áticos. Total de 80 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en ma…
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Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$134,204
Un moderno complejo hotelero, con todo el ambiente para una vida cómoda, incluye:Planta baja - sala de conferencias, espacio de exposiciones, estacionamiento subterráneo, oficinas internas, cocina y áreas de almacenamiento.Primera planta - piscina, sala de estar, club de día de piscina, rest…
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TRANIO
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Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Melasti (Комплекс 8) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ubicada en Bukit, Bali, Melasti (Копмлекс 8) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de resort. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 51 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en mar…
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Balinsky
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Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$497,420
Ofrecemos villas con piscinas, saunas y zonas de yoga.La residencia cuenta con un centro de spa, un café, un gimnasio, una sala de juegos para niños, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana L…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
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Complejo residencial Green Village – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Nusa Dua, Bali, Green Village es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 340 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios …
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Balinsky
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Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Melasti Arcade – residential development in Pandawa, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Pandawa, Bali, Melasti Arcade es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 19 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Permis…
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Balinsky
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Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
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Hotel Bloom – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$119,730
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situada en Melasti, Bali, Bloom es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece hotel. Total de 145 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha si…
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Balinsky
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
La residencia cuenta con una zona de coworking, un restaurante, un gimnasio, una piscina infinita con vistas al océano, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la hora.Hay casas adosadas de dos dormitorios y apartamentos de una habitación.Terminación - 1o trimestre de 2024.Instalaci…
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TRANIO
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Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
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Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 32–92 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 92.0
110,000 – 320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
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Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial TAMORA AXIS – residential development in Uluwatu, Bali
Kuta Selatan, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Uluwatu, Bali, TAMORA AXIS es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 60 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios u…
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Balinsky
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Complejo residencial Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Beverly Hills – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$83,400
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Bukit, Bali, Beverly Hills es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista del océano y de calidad de resort. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 46 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en mar…
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Balinsky
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Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali
Pecatu, Indonesia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al océano y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 23 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está lis…
Agencia
Balinsky
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Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$1,32M
El nuevo complejo de villas de lujo estilo marroquí cerca del océano, a solo 4 minutos a pie de la maravillosa playa Pandawa. Cada villa de al menos 500 m2 tiene 2 opciones interiores: Negocios y Luxe.Las comodidades estarán situadas cerca de la entrada principal, a 100 metros de distancia.L…
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TRANIO
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Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
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Ungasan, Indonesia
de
$94,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en GWK, Bali, Ardhana Residence es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece villas, hotel. Total de 84 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcción Заявка PBG ha si…
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Balinsky
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Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Dream – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Pandawa, Bali, Pandawa Dream es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 300 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad…
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Balinsky
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Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
El complejo residencial consta de 44 apartamentos y 4 villas. Hay un restaurante y un cine en el techo del complejo.Ventajas 5% de descuento para un pago 100%pleno apoyo jurídicodecoración interior y mobiliarioplan de negocios para gestionar la propiedad después de la terminaciónROI - 17%pro…
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Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$393,956
Las ubicaciones pueden ser premium, buscadas, estratégicas o excepcionales. En el punto más codiciado de la isla, a sólo 2 minutos de la famosa playa de la isla - Uluwatu, propiedad hotelera con vistas al mar y un número limitado de unidades se está construyendo. La tarea de los arquitectos …
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Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
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Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos amueblados, casas adosadas y villas, creados específicamente para surfistas. Los apartamentos y áticos tienen entradas y terrazas privadas. Los apartamentos en la planta baja, villas y casas adosadas tienen piscinas privadas. Algunos apartamentos tienen vistas al mar.E…
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Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
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Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesia
de
$112,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
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Grupo WAME Real Estate
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
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Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
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Apart - hotel Investment Studio Apartments in ZEN Hotels & Residences, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$95,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 64–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
📊 Investment Studio Apartments en ZEN Hotels & Residences, BaliRendimiento hasta un 12,9% por año ← Payback 7-8 años📈 Metrices de inversión• Precio: desde 95.000 USD• Superficie: desde 32 m2• Formato: Studio Apartment• Rendimiento previsto: hasta un 12,9% anual• Handover: 2027• Estructura de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.0 – 120.0
185,000 – 262,500
Agencia
ESTABRO
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
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Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Villa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$169,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles en todo el mundo.El complejo consta de:Un hotel q…
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Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
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Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$243,735
Ofrecemos diferentes villas (venta) y casas adosadas en un prestigioso y a gran escala proyecto. Las villas tienen piscinas privadas. En total, se proyectan alrededor de 600 unidades (en 3 etapas de construcción) en una superficie de 21 hectáreas.La residencia cuenta con restaurantes, cafete…
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Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial XO Pandawa – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Pandawa, Bali, XO Pandawa es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 45 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Permiso de construcci…
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Complejo residencial Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Residence – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$129,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Pandawa, Bali, Pandawa Residence es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 155 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedid…
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Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$245,625
Prestigiosos apartamentos con servicio situados en la impresionante playa de Nusa Dua. Cada edificio cuenta con impresionantes vistas al océano, proporcionando a los residentes una experiencia de vida realmente inolvidable. El complejo ofrece una amplia gama de servicios de primera clase, in…
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Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
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Casa adosada Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2
Pecatu, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 75 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos en Bali 75 m2 de 150.000 $ • Rendimiento del 10% • Oferta limitada Desa Harmonis 2📈 Principales detalles de la propiedad• Precio: desde 150.000 USD• Superficie: 75 m2• Formato: Apartamentos para renta y uso personal• Handover: 2026• Estructura de propiedad:• Project developer: H…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
160,000
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Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
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Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
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Villa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
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Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
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Apart - hotel Ramada Nusa Dua – residential development in Nusa Dua, Bali
Benoa, Indonesia
de
$112,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Ubicado en Nusa Dua, Bali, Ramada Nusa Dua es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece villas, villas смарт, hotel. Total de 168 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha.…
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Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Un proyecto con un umbral de entrada bajo en una prestigiosa ubicación a pocos minutos en coche del océano azul y una de las mejores playas de Bali - Melasti Beach.La residencia cuenta con un jardín de infancia y estudios infantiles, una piscina de 40 x 50 m y jardines deportivos, restaurant…
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Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
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Kutuh, Indonesia
de
$119,380
Un complejo premium en primera línea con su propia infraestructura. Es un lujoso complejo residencial situado en una zona costera pintoresca, que ofrece una mezcla única de estética cultural y comodidades modernas. Este complejo hotelero está diseñado para aquellos que valoran la comodidad y…
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Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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de
$161,164
Una colección de elegantes villas en el corazón de Nusa Dua, creada para aquellos que aprecian estética, comodidad y vistas panorámicas. Arquitectura blanca nieve, espaciosos interiores con luz natural y acristalamiento de suelo a techo hacen de este proyecto ideal para la recreación.Caracte…
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TRANIO
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Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$626,649
El elegante y acogedor complejo de 51 villas con piscina comunitaria, bar y terraza en la azotea con vistas al mar. Hay una zona comercial con locales comerciales y un parque infantil en el territorio.El proyecto altamente demandado en la ubicación premium. Todos los apartamentos del proyect…
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TRANIO
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Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
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Complejo residencial Volcano (Комплекс 9) – residential development in Bukit, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$129,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Bukit, Bali, Volcán (Комплекс 9) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 123 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en ma…
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Balinsky
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Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$168,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
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Smart Home
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Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
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Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
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Complejo residencial BODY SENSE – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$121,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Situado en Pandawa, Bali, BODY SENSE es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión de primera vista oceánica. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 51 unidades. Finalización estimada: 2028. Actualmente la construcción está en marcha. Precios de unidad: de $121,00…
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Balinsky
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Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
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Smart Home
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Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
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Complejo residencial BIOHACKING RESORT ONE AND ONLY ON BALI
Pecatu, Indonesia
de
$160,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Biohacking Resort es un innovador proyecto de inversión de nueva generación que se está construyendo en el sur de Bali y se posiciona como el primer complejo de la isla con una clínica de extensión de vida y un centro de bienestar profesional. El proyecto combina tecnologías avanzadas de bio…
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Satellite Estate
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Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
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Villa Smart pool villas in the heart of Nusa Dua near Geger Beach.
Benoa, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Una comunidad cerrada en la ubicación más prestigiosa de Bali, Nusa Dua.Elegantes villas de una habitación y dos habitaciones con piscinas privadas están enclavadas en un entorno tranquilo a solo 700 metros del océano y la playa Geger.El complejo está siendo construido en 2,36 hectáreas y of…
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Smart Home
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Complejo residencial Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Complejo residencial Pandawa Hills – residential development in Pandawa, Bali
Kutuh, Indonesia
de
$125,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Pandawa, Bali, Pandawa Hills es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la inversión premium vista al mar y de calidad de resort. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 58 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. P…
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Balinsky
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Complejo residencial EDEM II Santorini Residences
Complejo residencial EDEM II Santorini Residences
Complejo residencial EDEM II Santorini Residences
Complejo residencial EDEM II Santorini Residences
Complejo residencial EDEM II Santorini Residences
Benoa, Indonesia
de
$99,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 33–263 m²
16 objetos inmobiliarios 16
EDEM II Santorini Residences es un complejo de inversión en cascada en Nusa Dua que ofrece villas y apartamentos condominios de 24 a 180 metros cuadrados con 1-3 dormitorios. El diseño de la ladera ofrece vistas panorámicas al océano desde cada unidad manteniendo la privacidad completa. Pisc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.0 – 40.0
99,500 – 128,500
Villa
114.0 – 263.0
189,000 – 449,000
Desarrollador
BREIG Property
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Desarrollador
BREIG Property
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$417,832
El complejo de lujo de villas, situado en una prestigiosa zona de Bali, se crea para la vida y la inversión a largo plazo. Servicio perfecto de estilo hotelero, donde cada deseo se cumple perfectamente. Normas europeas de calidad del edificio, que predefinen el resultado. Utilice el encanto …
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TRANIO
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$152,210
Los apartamentos combinan confort moderno y coziness con el potencial de crecimiento de valor significativo e ingresos estables. Como producto de inversión, se trata de una inversión a largo plazo en un proyecto de alta calidad, bien pensado.Preciosos y seguros apartamentos siempre atraen la…
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TRANIO
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Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos y villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas a la bahía. La residencia cuenta con una piscina comunitaria y un bar, una zona de coworking, un gimnasio, un restaurante en la azotea, una sala de masajes, un estudio de yoga, servicio de conserjería y se…
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TRANIO
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Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
Villa ARIN GRIN
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Villa ARIN GRIN
Kutuh, Indonesia
de
$545,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Agencia
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Complejo turístico Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo turístico Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo turístico Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo turístico Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo turístico Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
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Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Ungasan, Indonesia
de
$159,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset SuiteRendimiento más alto ← Regreso más rápido tención Gestión por Wyndham Hotels & ResortsPlaya Melasti, Uluwatu📈 Aspectos destacados de las inversionesPrecio: 159,900 USDProducción esperada: 11-14% anualPeríodo de reembolso previsto: 7 a 8 años…
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ESTABRO
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ESTABRO
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Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
Villa XO Pandawa Villas
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Villa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonesia
de
$300,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 102 m²
1 objeto inmobiliario 1
Desarrollador
LOYO & BONDAR
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Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar.La residencia combina estilo de vida elegante, los mejores programas de tratamiento de spa y bienestar a medida. El proyecto incluye no sólo residencias premium, sino también espacio en consonancia con las mejores tradiciones de los resorts…
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TRANIO
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Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Ungasan, Indonesia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 33–55 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay u…
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Geo Estate
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Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
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Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$188,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 76–87 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
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Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Complejo residencial Nagaya – residential development in Melasti, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$106,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ubicada en Melasti, Bali, Nagaya es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al mar y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 23 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitari…
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Balinsky
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Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
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Smart Home
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Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$139,875
El complejo residencial consta de villas y apartamentos, un centro de spa (sauna y hammam), un restaurante (chef de Francia), una bodega y un bar de cigarros, un gimnasio y un estudio de yoga, una tienda, un jardín, un helipuerto, aparcamiento subterráneo y un evento. El complejo cuenta con …
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TRANIO
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Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
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Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
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Smart Home
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
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Hotel Investicia v otel Amani Melasti na Bali Dohodnost 10 14 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie Wyndham Hotels Resorts
Ungasan, Indonesia
de
$129,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
📊 Inversiones en Amani Melasti Hotel en BaliYield 10–14% per annum ← Payback period 7–9 años tención Gestión por Wyndham Hotels & ResortsPlaya Melasti, Uluwatu📈 Metrices de inversiónProducción esperada: 10-14% anualPeríodo de reembolso previsto: 7 a 9 añosFormato: unidad hotelera de inversió…
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Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$124,355
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas únicas del océano y las selvas.La residencia cuenta con restaurantes en la azotea y cine, una piscina infinita con vistas panorámicas al océano.Terminación - Febrero, 2026.Ventajas El rendimiento es del 14,6%.Ubicación e infraestructura cercana La…
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Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$242,740
El concepto arquitectónico del complejo se inspira en el sol - un símbolo de luz, calor y energía. El desarrollador trató de crear edificios que transmiten un sentido de armonía y tranquilidad a través del minimalismo y formas geométricas claras. La simetría y las líneas, como los rayos del …
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Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$114,406
Un elegante complejo residencial de apartamentos y villas ofrece a sus futuros residentes un servicio de conserjería 24 horas, una piscina infinita con una hermosa vista, un spa con salas de masaje, un café de verano y restaurante con entrega a apartamentos, una zona de yoga, un baño de hiel…
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Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$676,490
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas a la costa. Las características de la residencia:Ascensor privado a la playaPiscina infinita de 68 m en el borde del acantiladoServicio de conserje personal de 5 estrellasRestaurante y barGimnasio y gimnasioClase de yoga, estudio de ba…
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Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$343,119
Inicio de ventas de un nuevo edificio de apartamentos con condiciones especiales para clientes de Tranio.Desde el comienzo de las ventas en noviembre, el desarrollador ya ha aumentado los precios de los apartamentos en la primera fase en más del 15%.Apartamentos con buenas vistas y un concep…
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Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$288,503
El complejo incluye 10 villas modernas, ideales tanto para vivir como para la inversión,Características:abundante luz naturalterrazas abiertas con vistas al océanoalgunas villas tienen piscinas privadasInstalaciones y equipos en la casa TVAire acondicionadoOvenMicroondasNeveraHobVentajas La …
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Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
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Pecatu, Indonesia
de
$348,194
Ofrecemos casas adosadas con piscinas de 5 x 2,5 m, terrazas en la azotea y plazas de aparcamiento.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona turística de Uluwatu, a 8 minutos del océano y a 30 minutos del aeropuerto.Karma …
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Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
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Kutuh, Indonesia
de
$2,39M
Las villas modernas se construirán en un estilo industrial. Bamboo fuera de las ventanas crea una sensación de calma y tranquilidad. Cada villa incluye:Piscina 80 m2 con zona de relajaciónCocina abierta con zona de barbacoaJacuzzi y saunaCine y fogata en la terrazaEspaciosa sala de estar 95 …
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Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
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Benoa, Indonesia
de
$85,099
Situado en el exclusivo enclave costero de Nusa Dua, complejo ofrece un refinado retiro donde convergen lujo, cultura y conexión. Rodeado de hospitalidad de clase mundial y playas prístinas, redefine la vida moderna con una selección de elegantes apartamentos, casas adosadas y villas, cada u…
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Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
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Ungasan, Indonesia
de
$318,348
Villas en una ubicación ideal para la inversión, vacaciones relajantes y vivir.El proyecto está en fase preventa. Después del comienzo de las ventas el umbral de entrada aumentará significativamente.El precio de las villas incluye acabados, muebles y electrodomésticos. Series disponibles 30/…
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Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Mostrar todo Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 97–125 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
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LOYO & BONDAR
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Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Villa U VILLAS 1
Ungasan, Indonesia
de
$250,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 116 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villa con vista al mar para inversión o residencia permanente en la hermosa isla de Bali. La rentabilidad media del mercado es del 15%. Rendimiento de alquiler de hasta el 22%. Villa completamente amueblada con comodidades en el área de Bukit. Plazos de pago: 30% + cuotas en 7 pagos…
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DDA Real Estate
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