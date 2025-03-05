  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Complejo residencial White palm Villas – residential development in Batu Bolong, Bali

Complejo residencial White palm Villas – residential development in Batu Bolong, Bali

Canggu, Indonesia
de
$125,000
;
10
Dejar una solicitud
ID: 35365
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Batu Bolong, Bali, White palm Villas es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y renta estable a corto plazo. El proyecto ofrece villas, apartamentos. Total de 75 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 125.000 dólares a 420.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Canggu, Indonesia
Educación
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial XO PROJECT I
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Indonesia
de
$160,000
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
Apart - hotel Ardhana Residence – residential development in GWK, Bali
Ungasan, Indonesia
de
$94,000
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Está viendo
Complejo residencial White palm Villas – residential development in Batu Bolong, Bali
Canggu, Indonesia
de
$125,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Mostrar todo Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Karangasem, Indonesia
de
$178,956
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Ofrecemos una oportunidad única para invertir en propiedades premium frente a la playa en uno de los rincones más pintorescos de Bali — Virgin Beach en la región de Karangasem, a solo 4,5 km del pueblo de Candidasa.Este lujoso complejo hotelero de 4 pisos cuenta con 84 unidades, cada una con…
Agencia
Darton Global
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesia
de
$328,296
El complejo incluye 16 villas con 2-4 habitaciones, construidas con especial atención a los detalles y utilizando materiales de alta calidad.Características:Piscinas privadaspintoresca vistaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona de Kabakaba, que h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Apartamentos Junto al océano Vista panorámica Piscina 1 dormitorio Área: Edificio - 47 m² Precio: 180.000 $ ($3.830 por m2) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: $150 Cargando - 80% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga de la instalación - $120 Ingresos por año, teniendo en …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones