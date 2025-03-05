  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kuta Selatan
  4. Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali

Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali

Kuta Selatan, Indonesia
de
$160,000
;
6
Dejar una solicitud
ID: 35368
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский
Situado en Ungasan, Bali, LUMA RESORT es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 7 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Se ha expedido el permiso de construcción PBG. Precios unitarios: de 160.000 dólares a 220.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

Localización en el mapa

Kuta Selatan, Indonesia
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesia
de
$170,000
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$365,000
Residencia in boutique hotel
Ungasan, Indonesia
de
$116,294
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Complejo residencial OM APARTMENTS
Canggu, Indonesia
de
$160,676
Está viendo
Complejo residencial LUMA RESORT – residential development in Ungasan, Bali
Kuta Selatan, Indonesia
de
$160,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$288,503
Complejo 2 minutos a la playa de Batu Belig, con piscina, restaurante, zona de co-working, y casas adosadas de 2 dormitorios. Sistemas de fontanería, muebles, ventilación y aire acondicionado de calidad premium.La empresa de gestión del desarrollador realiza tareas organizativas: conserjería…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Apart - hotel Apartments in Bali 47 m² • from $130,000 • yield from 16% • 2 minutes to the ocean • Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$130,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 32–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos en Bali 47 m2 • desde $130,000 • rendimiento del 16% • 2 minutos al océano • Pandawa Dream📊 Metrices de inversión• Rendimiento previsto: del 16% anual• Precio: desde 130.000 dólares• Tamaño del apartamento: 47 m2• Plan de instalación para desarrolladores: pago descendente del 25…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0 – 66.0
110,000 – 240,000
Villa
43.0
110,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Mostrar todo Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Canggu, Indonesia
de
$209,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 60–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos de diseño en el corazón de Canggu. Recuperación de la inversión: 6,2 - 9,9 años Complejo de apartamentos boutique en uno de los lugares más turísticos de la isla. Los apartamentos están completamente amueblados y tienen acabados de diseño. Realizado al estilo de la películ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones