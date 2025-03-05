  1. Realting.com
Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Ungasan, Indonesia
$159,900
$4,997/m²
ID: 33236
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/2/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Ungasan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Rendimiento más alto ← Regreso más rápido tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts

Playa Melasti, Uluwatu

📈 Aspectos destacados de las inversiones

Precio: 159,900 USD

Producción esperada: 11-14% anual

Período de reembolso previsto: 7 a 8 años

Tipo de unidad: Sunset Suite — categoría con mayor demanda de alquiler

Planta: 4

Finalización del proyecto: Q2 2027

Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años

🔑 ¿Por qué esta unidad se destaca?

La orientación Sunset proporciona una tasa media diaria más alta.

El cuarto piso ofrece un equilibrio óptimo de vista y liquidez.

La categoría Suite atrae a turistas de mitad a alto presupuesto.

Fuerte potencial de reventa después de la terminación del proyecto.

🏨 Modelo de ingresos

Gestión profesional de hoteles internacionales.

Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.

Ingresos pasivos sin participación del propietario.

La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales.

📍 Ubicación

Melasti Beach es una de las zonas costeras más visitadas del sur de Bali.

Uluwatu demuestra un crecimiento constante del valor inmobiliario y un fuerte flujo turístico.

💼 Términos de compra

Pago de baja: 25-30%

Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres

🛡 Seguridad jurídica

El proyecto ha pasado Due Diligence.

Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición.

Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional.

Deja un coma y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.

Ungasan, Indonesia
