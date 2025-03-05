Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite
Rendimiento más alto ← Regreso más rápido tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts
Playa Melasti, Uluwatu
📈 Aspectos destacados de las inversiones
Precio: 159,900 USD
Producción esperada: 11-14% anual
Período de reembolso previsto: 7 a 8 años
Tipo de unidad: Sunset Suite — categoría con mayor demanda de alquiler
Planta: 4
Finalización del proyecto: Q2 2027
Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años
🔑 ¿Por qué esta unidad se destaca?
La orientación Sunset proporciona una tasa media diaria más alta.
El cuarto piso ofrece un equilibrio óptimo de vista y liquidez.
La categoría Suite atrae a turistas de mitad a alto presupuesto.
Fuerte potencial de reventa después de la terminación del proyecto.
🏨 Modelo de ingresos
Gestión profesional de hoteles internacionales.
Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.
Ingresos pasivos sin participación del propietario.
La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales.
📍 Ubicación
Melasti Beach es una de las zonas costeras más visitadas del sur de Bali.
Uluwatu demuestra un crecimiento constante del valor inmobiliario y un fuerte flujo turístico.
💼 Términos de compra
Pago de baja: 25-30%
Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres
🛡 Seguridad jurídica
El proyecto ha pasado Due Diligence.
Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición.
Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional.
Deja un coma y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.