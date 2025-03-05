Hotel Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

📊 Investment Apartment Amani Melasti — Sunset Suite

Rendimiento más alto ← Regreso más rápido tención Gestión por Wyndham Hotels & Resorts

Playa Melasti, Uluwatu

📈 Aspectos destacados de las inversiones

Precio: 159,900 USD

Producción esperada: 11-14% anual

Período de reembolso previsto: 7 a 8 años

Tipo de unidad: Sunset Suite — categoría con mayor demanda de alquiler

Planta: 4

Finalización del proyecto: Q2 2027

Estructura de propiedad: Lejano 30 + 30 años

🔑 ¿Por qué esta unidad se destaca?

La orientación Sunset proporciona una tasa media diaria más alta.

El cuarto piso ofrece un equilibrio óptimo de vista y liquidez.

La categoría Suite atrae a turistas de mitad a alto presupuesto.

Fuerte potencial de reventa después de la terminación del proyecto.

🏨 Modelo de ingresos

Gestión profesional de hoteles internacionales.

Programa de alquiler centralizado con ocupación estable.

Ingresos pasivos sin participación del propietario.

La operación de marca reduce los riesgos estacionales y operacionales.

📍 Ubicación

Melasti Beach es una de las zonas costeras más visitadas del sur de Bali.

Uluwatu demuestra un crecimiento constante del valor inmobiliario y un fuerte flujo turístico.

💼 Términos de compra

Pago de baja: 25-30%

Plan de instalación: trimestral, más de 6 trimestres

🛡 Seguridad jurídica

El proyecto ha pasado Due Diligence.

Documentos de tierra y construcción disponibles bajo petición.

Transacción apoyada por un agente inmobiliario internacional.

Deja un coma y enviaré el modelo financiero y el cálculo de rendimiento.