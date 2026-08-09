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Sanur
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Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
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Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
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Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesia
de
$253,684
Un nuevo desarrollo boutique de casas adosadas modernas en el centro de Sanur, ideal tanto para rentas como para uso personal. Diseño contemporáneo con materiales de calidad y altos estándares de construcción.Características de los planos Viviendas totalmente amuebladas, incluyendo electrodo…
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TRANIO
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Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
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Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$442,703
Ofrecemos villas modernas y duplexs con piscinas y balcones. Algunas casas tienen plazas de aparcamiento. Los interiores cuentan con madera, fachadas de piedra natural, equipos y accesorios de marcas famosas del mundo.Leasehold for 30 years + extension for 25 years.Características de los pla…
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TRANIO
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Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial Sanur Apartments – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Situado en Sanur, Bali, Sanur Apartments es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 15 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: …
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Balinsky
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TekceTekce
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
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Complejo residencial MAISON BOHEME – residential development in Sanur, Bali
Sanur Kaja, Indonesia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Sanur, Bali, MAISON BOHEME es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, villas. Total de 21 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para en…
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Balinsky
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Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Complejo residencial MAGNUM RESORT SANUR – residential development in Sanur, Bali
Denpasar, Indonesia
de
$468,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Situado en Sanur, Bali, MAGNUM RESORT SANUR es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para la vida familiar y la reubicación a largo plazo. El proyecto ofrece apartamentos, áticos. Total de 146 unidades. Finalización estimada: 2027. Actualmente la construcción está en marcha. Preci…
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Balinsky
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Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
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Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$373,065
Se venden villas y casas adosadas con piscina privada y plazas de aparcamiento en un pequeño complejo. El interior está impregnado con el espíritu inspirador de Japandi, impartiendo un carácter único y una sencillez refinada a su hogar. Sencillez exquisita y capacidad para destacar detalles …
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TRANIO
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Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Complejo residencial Gate 11 – residential development in Kerobokan, Bali
Padangsambian Kelod, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Situado en Kerobokan, Bali, Gate 11 es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para vivir e invertir en Bali. El proyecto ofrece apartamentos, comerciales. Total de 12 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha emitido …
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Balinsky
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Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Mostrar todo Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** es un complejo ultra lujoso situado en la primera playa del Océano Índico en la prestigiosa zona de Sanur. Sanur es conocido como el complejo más desarrollado de Bali con un paseo pintoresco de 5,5 km, playas de arena blanca prístina y una tranquila laguna protegida p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
3,50M
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ESTABRO
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Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Villa Villa na Bali v Denpasare No 304
Denpasar, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Villa Amplia piscina 2 Dormitorios Área: Edificio - 75 m² Precio: 99,000 $ (1,320 $ por m²) Ingresos del alquiler: Ingresos por día: 125 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto - 100 $ Ingresos por año teniendo en cuenta la carga del objeto - 36,000 $ …
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Baliray
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Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
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Complejo residencial Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Baliray
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