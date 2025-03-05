Complejo residencial Y-WAY

Apartamentos completamente amueblados con acabados llave en mano.
El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto.
El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Canggu.
Servicios complejos:
- Piscina infinita con vistas al océano;
- Cine;
- Zona de barbacoa;
- Estacionamiento;
- Área de recreación;
- 1 minuto a la playa;
- El centro de Canggu está a 10 minutos del complejo;
- A poca distancia de cafeterías y restaurantes.
Pago inicial 25%. Plan de cuotas anual sin intereses con pagos mensuales.
Escríbenos o llámanos, seleccionaremos una propiedad que se ajuste a tus preferencias. ¡Organizaremos una transacción segura con el desarrollador!
*precio indicado a partir del 13 de marzo de 2024