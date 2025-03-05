  1. Realting.com
Complejo residencial Y-WAY

Canggu, Indonesia
de
$120,000
29/1/26
$120,000
15/4/24
$119,000
;
8
ID: 19404
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/1/26

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Canggu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Apartamentos completamente amueblados con acabados llave en mano.

El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto.

El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Canggu.

Servicios complejos:
- Piscina infinita con vistas al océano;
- Cine;
- Zona de barbacoa;
- Estacionamiento;
- Área de recreación;
- 1 minuto a la playa;
- El centro de Canggu está a 10 minutos del complejo;
- A poca distancia de cafeterías y restaurantes.

Pago inicial 25%. Plan de cuotas anual sin intereses con pagos mensuales.

Escríbenos o llámanos, seleccionaremos una propiedad que se ajuste a tus preferencias. ¡Organizaremos una transacción segura con el desarrollador!

*precio indicado a partir del 13 de marzo de 2024

Canggu, Indonesia
Educación
Alimentación
Ocio

