Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.
El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sísmica y formas arquitectónicas únicas.
A sólo 100 metros del acantilado del océano en Uluwatu Sur, junto a un helipad, rodeado de centros turísticos premium y residencias de clase mundial. Esta es una de las zonas turísticas más prometedoras de la isla, donde los nuevos desarrollos son raros.
El complejo consta de:
Las unidades y villas están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles, electrodomésticos, etc.
Investment Appeal:
Santuarios Dijiwa Management Company (aumento de la rentabilidad de la marca: 13% - 15% per annum) - una empresa hotelera internacional especializada en hoteles boutique en Bali.
Legal:
Pago de baja: 30%
Pagos sin intereses hasta la terminación de la construcción.
Fecha de terminación: Q4 2027.
Ubicación:
Amenities:
Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.