Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.

El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sísmica y formas arquitectónicas únicas.

A sólo 100 metros del acantilado del océano en Uluwatu Sur, junto a un helipad, rodeado de centros turísticos premium y residencias de clase mundial. Esta es una de las zonas turísticas más prometedoras de la isla, donde los nuevos desarrollos son raros.

El complejo consta de:

85 unidades de USD 99.000

21 villas con piscina privada desde USD 185,000

Las unidades y villas están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles, electrodomésticos, etc.

Investment Appeal:

Crecimiento de capitalización hasta 40% en 2 años

Alquiler Piscina - ratio de ingresos netos del 70%/30%

Ingresos garantizados de alquiler: 10% anual por 2 años

Garantía de devolución al finalizar la construcción a precio de mercado

Santuarios Dijiwa Management Company (aumento de la rentabilidad de la marca: 13% - 15% per annum) - una empresa hotelera internacional especializada en hoteles boutique en Bali.

Legal:

Land with SHM title

Certificado BPN emitido por el Gobierno (Clean " Clear)

Notarized lease agreement

PBG permiso de construcción

Pago de baja: 30%

Pagos sin intereses hasta la terminación de la construcción.

Fecha de terminación: Q4 2027.

Ubicación:

50 metros de Bvlgari Resort Bali

A 100 metros del acantilado del océano

5 minutos a las playas de Nyang Nyang y Melasti

Amenities:

2 piscinas al aire libre

2 restaurantes

2 bares

Sala de fitness

SPA

Espacio de trabajo

Área de niños

Tiendas

Helipad

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.