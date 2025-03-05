  1. Realting.com
  Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Complejo residencial Apartments and villas in the Wellness complex with a guaranteed income of 10% per annum!

Pecatu, Indonesia
$99,000
5
ID: 33115
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/12/25

Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Pecatu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un complejo de bienestar de próxima generación que combina experiencias de inversión inmobiliaria y estilo de vida.

El proyecto se está construyendo en un sitio de 2,5 hectáreas utilizando 3D Concrete Printing (3DCP), una tecnología futura que garantiza una rápida construcción, resistencia sísmica y formas arquitectónicas únicas.

A sólo 100 metros del acantilado del océano en Uluwatu Sur, junto a un helipad, rodeado de centros turísticos premium y residencias de clase mundial. Esta es una de las zonas turísticas más prometedoras de la isla, donde los nuevos desarrollos son raros.

El complejo consta de:

  • 85 unidades de USD 99.000
  • 21 villas con piscina privada desde USD 185,000

Las unidades y villas están equipadas con todo lo necesario para una estancia confortable, incluyendo muebles, electrodomésticos, etc.

Investment Appeal:

  • Crecimiento de capitalización hasta 40% en 2 años
  • Alquiler Piscina - ratio de ingresos netos del 70%/30%
  • Ingresos garantizados de alquiler: 10% anual por 2 años
  • Garantía de devolución al finalizar la construcción a precio de mercado

Santuarios Dijiwa Management Company (aumento de la rentabilidad de la marca: 13% - 15% per annum) - una empresa hotelera internacional especializada en hoteles boutique en Bali.

Legal:

  • Land with SHM title
  • Certificado BPN emitido por el Gobierno (Clean " Clear)
  • Notarized lease agreement
  • PBG permiso de construcción

Pago de baja: 30%
Pagos sin intereses hasta la terminación de la construcción.

Fecha de terminación: Q4 2027.

Ubicación:

  • 50 metros de Bvlgari Resort Bali
  • A 100 metros del acantilado del océano
  • 5 minutos a las playas de Nyang Nyang y Melasti

Amenities:

  • 2 piscinas al aire libre
  • 2 restaurantes
  • 2 bares
  • Sala de fitness
  • SPA
  • Espacio de trabajo
  • Área de niños
  • Tiendas
  • Helipad

Esta infraestructura proporciona a los residentes comodidad y un estilo de vida cómodo sin tener que salir del complejo.

Localización en el mapa

Pecatu, Indonesia

