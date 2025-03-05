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Complejo residencial EDEM II Santorini Residences

Benoa, Indonesia
de
$99,500
;
4
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ID: 35107
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 8/4/26

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Ciudad
    Kuta Selatan
  • Pueblo
    Benoa

Sobre el complejo

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EDEM II Santorini Residences es un complejo de inversión en cascada en Nusa Dua que ofrece villas y apartamentos condominios de 24 a 180 metros cuadrados con 1-3 dormitorios. El diseño de la ladera ofrece vistas panorámicas al océano desde cada unidad manteniendo la privacidad completa. Piscinas privadas, terrazas en la azotea, gestión de 5 estrellas. 5 minutos a la playa. Rendimiento 14-50%.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 33.0 – 40.0
Precio por m², USD 3,015 – 3,213
Precio del apartamento, USD 99,500 – 128,500
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 114.0 – 263.0
Precio por m², USD 1,658 – 2,264
Precio del apartamento, USD 189,000 – 449,000

Localización en el mapa

Benoa, Indonesia
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
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