Complejo residencial Sunny Samudra (Ocean View) – residential development in Uluwatu, Bali

Uluwatu, Bali, Sunny Samudra (Ocean View) es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para una inversión premium vista al océano y de calidad de recurso. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 23 unidades. Finalización estimada: 2025. Actualmente el proyecto se completa y está listo para entrar. Se ha emitido un permiso de construcción Заявка SLF. Precios unitarios: de 180.000 dólares a 315.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.