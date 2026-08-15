Apartamentos en venta en Indonesia

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Estudio 1 habitación en Ungasan, Indonesia
Estudio 1 habitación
Ungasan, Indonesia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/3
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas…
$132,000
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Apartamento 1 habitación en Kutuh, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Kutuh, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento listo con terraza cerca de Pandawa Beach!El apartamento en el Complejo RAHYA Vil…
$192,000
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Apartamento en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento
Kuta Selatan, Indonesia
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Apartamento 1 habitacion en Tibubeneng, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Tibubeneng, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Este es un loft afilado de 1 dormitorio totalmente amueblado construido en 2020 que golpea s…
$105,000
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Apartamento 2 habitaciones en Pejeng Kangin, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pejeng Kangin, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Esta villa tropical moderna se encuentra en un entorno tranquilo de la selva, donde los soni…
$198,000
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Apartamento en Ungasan, Indonesia
Apartamento
Ungasan, Indonesia
Dos habitaciones contemporáneas Villas balinesas en Ungasan, a poca distancia de las playas …
$230,000
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TekceTekce
Apartamento en Batukandik, Indonesia
Apartamento
Batukandik, Indonesia
Villas arquitectónicas de un dormitorio y dos dormitorios en Bingin, a poca distancia de los…
$209,000
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Apartamento 1 habitacion en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Estudio de planta abierta compacto con balcón privado, en un desarrollo de estilo resort de …
$101,884
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Estudio en Canggu, Indonesia
Estudio
Canggu, Indonesia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 4
XO Proyecto I Villas y apartamentos Canggu en venta en Changu, BaliVillas y apartamentos de …
$160,000
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Apartamento 1 habitacion en Penestanan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Penestanan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
El tier superior de un dormitorio en este enclave de Penestanan, sentado en las parcelas con…
$159,000
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Apartamento 4 habitaciones en Tabanan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Tabanan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 258 m²
El 4BR con vista al río es la liberación de Nuanu Soft-Brutalist Villas, sólo 4 villas situa…
$1,45M
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Apartamento 2 habitaciones en Pecatu, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Esta villa de 2024 construidos en Pecatu se construye para inversores serio sobre retornos. …
$262,500
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Apartamento 2 habitaciones en Beraban, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Beraban, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
Precio por IDR 4,210,000,000 (USD 258,100), esta villa tropical moderna de dos dormitorios y…
$258,100
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Apartamento en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento
Kuta Selatan, Indonesia
Villas mediterráneas de una habitación compactas en Pecatu, a pie de cafeterías y a poca dis…
$115,000
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Apartamento 1 habitacion en Ungasan, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Ungasan, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Se trata de una villa de planta baja en punto de entrada en la península de Bukit, encerrada…
$146,000
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Apartamento 3 habitaciones en Tibubeneng, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Tibubeneng, Indonesia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
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Ático Ático 1 habitacion en Ubud, Indonesia
Ático Ático 1 habitacion
Ubud, Indonesia
Dormitorios 1
Área 58 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$159,500
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Apartamento 1 habitación en Sanur, Indonesia
Apartamento 1 habitación
Sanur, Indonesia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Piso 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$410,000
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Apartamento 4 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Una villa de bienestar de cuatro habitaciones de primera calidad de un lanzamiento de acanti…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Cemagi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Cemagi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Este estudio de segunda planta captura el lugar dulce fuera del plan: estás bloqueando $79,0…
$79,000
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Apartamento 1 habitacion en Pecatu, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Pecatu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Construido en 2024, este compacto apartamento moderno se encuentra en el recinto turístico d…
$119,000
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Apartamento 3 habitaciones en Denpasar, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Denpasar, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Una villa de 3 dormitorios en una comunidad de villa gestionada en Sanur, entregada a finale…
$521,250
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Apartamento en Tibubeneng, Indonesia
Apartamento
Tibubeneng, Indonesia
Un complejo solo para adultos en Berawa, a 7 minutos de Berawa Beach y cerca de Atlas Beach …
$190,000
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Apartamento 4 habitaciones en Abiansemal, Indonesia
Apartamento 4 habitaciones
Abiansemal, Indonesia
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Área 284 m²
Esta moderna villa de fusión balinesa se encuentra en 639 metros cuadrados de terreno reside…
$360,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ubud District, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Ubud District, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Un apartamento de 73,7 m2 de dos habitaciones dentro de una residencia con servicio boutique…
$175,000
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Apartamento 3 habitaciones en Tabanan, Indonesia
Apartamento 3 habitaciones
Tabanan, Indonesia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 235 m²
El 3BR es la versión de nivel medio en Nuanu Soft-Brutalist Villas, 5 villas diseñadas para …
$862,500
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Apartamento en Benoa, Indonesia
Apartamento
Benoa, Indonesia
La segunda fase de una comunidad de complejos gestionados en Nusa Dua, en la Península de Bu…
$82,375
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Apartamento 1 habitacion en Cemagi, Indonesia
Apartamento 1 habitacion
Cemagi, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Luminoso apartamento de una habitación con encanto a nivel de jardín y vistas al atardecer. …
$89,000
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Apartamento 1 habitacion en Canggu, Indonesia
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Canggu, Indonesia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Esta villa japonesa completa Q1 2026 como un santuario refinado y completamente cerrado en u…
$197,500
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Apartamento 2 habitaciones en Kuta Selatan, Indonesia
Apartamento 2 habitaciones
Kuta Selatan, Indonesia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Apartamento de dos dormitorios con dos baños, salón-comedor abierto y balcón privado, en un …
$329,648
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