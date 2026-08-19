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Obra nueva en venta en Kuta

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Seminyak, Indonesia
de
$260,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 71–154 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Villas en un popular destino turístico en Bali en el área de Canggu. Villas con diseño de estudio con uno o dos dormitorios (80.7 - 154.1) con acabados completos y muebles llave en mano según el proyecto de diseño. . Con grandes ventanales panorámicos. Las villas cuentan con terraza co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.0
220,000
Villa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Agencia
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Complejo residencial New complex with a swimming pool, a spa and a kids' club, Bali, Indonesia
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Seminyak, Indonesia
de
$133,309
Un complejo hotelero de nueva formato para Bali: arquitectura loft y estilo premium combina con la atmósfera de libertad de la isla.El concepto cuenta con apartamentos de lujo de dos niveles diseñados para aquellos que buscan una calidad intransigente.Infraestructura privada, techos altos y …
Agencia
TRANIO
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Villa 5 STORIES
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Villa 5 STORIES
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Villa 5 STORIES
Legian, Indonesia
de
$400,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
El complejo residencial 5 STORIES está construido con cinco villas ubicadas en la zona ideal de Pererenane, a 800 metros de la playa. Villa moderna de 3 habitaciones con una amplia sala de estar y cocina con ventanas panorámicas. La característica especial de la villa es la amplia terraza…
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